В Україні сьогодні продовжуються відключення світла у 8 регіонах - Полтавщина серед них

Сьогодні, 09:09 Переглядів: 550

Сьогодні, 5 листопада, в Україні продовжаться планові відключення світла. Обмеження діятимуть у Києві та 7 областях.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Диспетчерський центр «Укренерго» з 6.00 надав операторам обсяги для обмеження електропостачання. Відключення будуть погодинними і діятимуть у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Енергетики пояснили, що погодинні відключення передбачають щоденні обмеження світла, але за певним розкладом.

Графік складають оператори розподільчих мереж (обленерго) для кожної області окремо. Їх повинні оприлюднювати заздалегідь. Графіки можна знайти на сайтах обленерго.