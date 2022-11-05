У Кременчуці п’яний водій Chery виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем Ford

Ані штрафні санкції, ані турбота про власне життя та життя і здоров’я оточуючих не зупиняють водіїв керувати напідпитку. Вчора під вечір сталося чергове ДТП за участю водія з ознаками сп'яніння.
Про це повідомляє Патрульна поліція Кременчука на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці.
Вчора, 4-го листопада, близько 17-ї години, на вулиці Гранітній водій транспортного засобу Chery, здійснив виїзд на зустрічну смугу для руху, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем Ford.
Під час встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди патрульні помітили у 58-річного водія Chery ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду — 2.33 проміле алкоголю.
Тож поліцейські склали на чоловіка адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130, та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
Ще одного нетверезого водія-рекордсмена вчора увечері виявили поліцейські – він не встиг скоїти ДТП. Поліцейські зупинили водія авто Honda за порушення правил дорожнього руху на вулиці Сумській.
У кермувальника були явні ознаки алкогольного сп'яніння.
Прилад «Драгер», під час проведення огляду на стан сп'яніння, показав чималий результат — 3,71 проміле. Максимально допустимий рівень алкоголю в крові — 0,2 проміле.
Патрульні відсторонили порушника від керування автомобілем та склали на нього протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер