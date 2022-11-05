У Кременчуці п’яний водій Chery виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем Ford

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 345

Ще одного нетверезого водія вчора увечері виявили поліцейські – він не встиг скоїти ДТП

Ані штрафні санкції, ані турбота про власне життя та життя і здоров’я оточуючих не зупиняють водіїв керувати напідпитку. Вчора під вечір сталося чергове ДТП за участю водія з ознаками сп'яніння.

Про це повідомляє Патрульна поліція Кременчука на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці.

Вчора, 4-го листопада, близько 17-ї години, на вулиці Гранітній водій транспортного засобу Chery, здійснив виїзд на зустрічну смугу для руху, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем Ford.

Під час встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди патрульні помітили у 58-річного водія Chery ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду — 2.33 проміле алкоголю.

Тож поліцейські склали на чоловіка адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130, та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

- На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих. Будьте відповідальними водіями. Не наражайте на небезпеку себе та тих, хто вас оточує, - закликає Патрульна поліція Кременчука.

Ще одного нетверезого водія-рекордсмена вчора увечері виявили поліцейські – він не встиг скоїти ДТП. Поліцейські зупинили водія авто Honda за порушення правил дорожнього руху на вулиці Сумській.

У кермувальника були явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Прилад «Драгер», під час проведення огляду на стан сп'яніння, показав чималий результат — 3,71 проміле. Максимально допустимий рівень алкоголю в крові — 0,2 проміле.

Патрульні відсторонили порушника від керування автомобілем та склали на нього протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

- Закликаємо усіх водіїв не сідати за кермо у нетверезому стані та не повторювати сумні рекорди. Не наражайте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху!, - звертаються до усіх водіїв Патрульна поліція.