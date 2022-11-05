Якою буде погода у Кременчуці у перший вікенд листопада

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 80

У перший вікенд листопада у Кременчуці триматиметься суха погода. А от щодо хмарності та сонця – тут думки синоптиків розділилися.

Gismeteo обіцяє виключно ясну погоду протягом суботи та неділі. Температурні показники коливатимуться у межах +3°С...+10°С.

Sinoptik прогнозує, що усі вихідні кременчуцьке небо буде вкрите хмарами, а сонечко не порадує кременчужан. Вночі температура опуститься до +2°С, а вдень сягне максимум +11°С.

Ventusky погоджується з Sinoptik – цей погодний портал повідомляє про суцільну хмарність у найближчі два дні. Повітря прогріється до позначок +4°С-11°С.