Пробіг - зігрів воїна: для військових кременчужани придбали спальники

Волонтер Віталій Смірнов розповів про підсумки напівмарафону «Разом до перемоги!», який пробігли 15 жовтня.
Завдяки внескам та донатам вдалося придбати 76 зимових спальних мішків та 30 флісових шапок на суму 172 206 грн. Теплі речі передали 3-й аеромобільній роті аеромобільного батальйону 95 окремої десантно-штурмової бригади міста Житомир.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер