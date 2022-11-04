Пробіг - зігрів воїна: для військових кременчужани придбали спальники

Вчора, 22:00 Переглядів: 162

Волонтер Віталій Смірнов розповів про підсумки напівмарафону «Разом до перемоги!», який пробігли 15 жовтня.

Завдяки внескам та донатам вдалося придбати 76 зимових спальних мішків та 30 флісових шапок на суму 172 206 грн. Теплі речі передали 3-й аеромобільній роті аеромобільного батальйону 95 окремої десантно-штурмової бригади міста Житомир.

— Дякуємо кожному учаснику теплого забігу за те, що приєдналися до спільної справи й допомогли забезпечити наших захисників теплом. Сильні, незламні українці, зараз нас як ніколи об'єднує жага перемоги й ми впевненими кроками йдемо до неї! Кожен учасник, організатор, спонсор зробив велику справу і ми щиро вдячні за це. Ви — потужні, — зауважив волонтер Віталій Смірнов.