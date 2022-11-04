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Кременчук, Споживач

У Кременчуцькій РВА розповіли чому зростають ціни, який їх рівень у районі та що буде далі

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 161

 

У воюючій Україні зростання цін утричі менше, ніж у мирній Туреччині

Ціни у магазинах та на ринку постійно зростають, хоча по деяких харчовим продуктам спостерігається сезонне здешевлення. Втім, загальний рівень цін значно вищий, ніж це було ще декілька місяців потому.

Під час традиційного брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розповів про рівень цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району, який щоденно моніторять працівники відділу захисту споживачів та контролю за регульованими цінами Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Він зазначив, що на деякі харчові продукти ціни підвищились, особливо на яйця, водночас на інші продукти ціни знизились, зокрема на осінні овочі, свинину та яблука.

— Варто розуміти, що у воєнний період все буде дорожчати через економічні складнощі. За таких умов іншого бути просто не може. Через покращення логістики та сезонний фактор деякі продукти здешевшали, але ця тенденція не довготривала. Ціни в нашому районі не вище, а інколи й нижче, ніж в інших регіонах, — заявив Олег Лєднік.

Зауважимо, що за даними Національного банку України за підсумками вересня (за жовтень дані ще не оброблені) споживча інфляція в Україні у річному вимірі пришвидшилась до 24,6%.

А за підсумками вересня річна інфляція у зоні євро досягла 10%. Найбільший рівень інфляції в Євросоюзі зафіксований у Польщі та Чехії — 17,2%, та країнах Балтії, зокрема в Естонії — 24,8%.

А серед наших сусідів найвищий рівень інфляції у річному вимірі в Туреччині — 83,45%, що є новим 24-річним максимумом для цієї країни.

Це при тому, що усі ці країни не воюють, а в Україні йде війна.

 

Держпродспоживслужба чекає на ваші дзвінки зі скаргами на завищені ціни
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА інфляція зростання ціни Держпродспоживслужба
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