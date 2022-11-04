Кременчук попрощався з військовим з батальйону «Азов» Олександром Яуровим

Після того, як домовину із загиблим Героєм провезли через все місто, поховали захисника на Алеї Слави
Сьогодні, 4 листопада, Кременчук попрощався зі старшим сержантом, командиром гранатометного відділення Олександром Яуровим, який 25 жовтня загинув на російсько-українській війні.
Провести в останній путь захисника України до Міського палацу культури прийшли мешканці Третього Занасипу, де жив військовий, друзі, однокласники, представники міської влади та небайдужі кременчужани.
Олександр Володимирович Яуров народився 26 березня 1980 року у Кременчуці. Закінчив ПТУ №2 за спеціальністю штукатур. Згодом відслужив у лавах ЗСУ, був молодшим командиром. Довгий час працював водієм на різних підприємствах міста.
З початку повномасштабної російсько-української війни служив у батальйоні «Азов». 25 жовтня потрапив під мінометний обстріл в районі населеного пункту Майорськ Донецької області.
- Він був дуже працьовитою людиною. Його добре знають на Третьому Занасипі, д він народився й виріс. У нього залишилася мати, батько та цивільна дружина.
З початку агресивних дій російської федерації, вони разом друзями з Третього Занасипу пішли служити в один з наших бойових підрозділів – у батальйон «Азов». Там були всі свої, й один одного підтримували. Він був там молодшим командиром відділенням.
В одному з боїв у результаті агресивних дій з боку рф, мінометного обстрілу, в районі населеного пункту Майорське Донецької області наш Сашко загинув. Сьогодні ми проводжаємо в останній путь Героя. Війна залишила кривавий слід в його долі.
Особисто знав Сашка. Він був веселий, кумедний хлопець, з почуттям гумору. Хлопці добре до нього ставилися. Він багато чого знав, добре розбирався у техніці. Він був свій хлопець. У своїй компанії він був на рівних, - розповів військовий з позивним «Художник».
Однокласник загиблого Руслан Іщенко розповів, що Олександр був веселим хлопцем.
Схилившись на одне коліно кременчужани утворили живий коридор шани. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали захисника України на Алеї Слави на Свіштовському цвинтарі.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер