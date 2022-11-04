У Дії зʼявляться цифрові дипломи про освіту та шкільні атестати

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 173

У Дії зʼявляться нові цифрові документи — дипломи про освіту та шкільні атестати. Документи в смартфоні замість паперових зможете використати у всіх життєвих ситуаціях. При працевлаштуванні, вступі до університету або оформленні в службі зайнятості.

За час повномасштабної війни багато українців втратили свої дипломи та атестати. Забули вдома під час евакуації, залишили в тимчасово окупованих містах, частина була просто знищена під час ворожих ракетних обстрілів.

Відновити документи про освіту — доволі складний бюрократичний процес. Тому їх цифровізація — це не тільки про зручність, але і про спрощення життя для тисяч ВПО.

Уряд вже підтримав відповідну постанову. Наша команда разом з Міністерством освіти і науки та Державною податковою службою починає працювати над розробкою.

Впровадження вказаної ініціативи дозволить особі, що досягла 14-річного віку, безоплатно сформувати в «Дії» такі документи:

про базову середню освіту;

про повну загальну середню освіту;

про професійну (професійно-технічну освіту);

про фахову передвищу освіту;

про вищу освіту (науковий ступінь).

Для створення замовлення на формування єДокумента та його використання потрібно буде встановити додаток і пройти електронну ідентифікацію й автентифікацію. Процес здійснюватиметься автоматично на підставі замовлення людини.

У додатку відображатимуться усі дані про документ особи, які містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом).

Крім того, з наступного року передбачена можливість подавати копії електронних документів до відповідних органів, інформаційні системи яких підключені до вказаного вебпорталу.