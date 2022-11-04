Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Кременчук

У Дії зʼявляться цифрові дипломи про освіту та шкільні атестати

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 173

 

У Дії зʼявляться нові цифрові документи — дипломи про освіту та шкільні атестати. Документи в смартфоні замість паперових зможете використати у всіх життєвих ситуаціях. При працевлаштуванні, вступі до університету або оформленні в службі зайнятості.

За час повномасштабної війни багато українців втратили свої дипломи та атестати. Забули вдома під час евакуації, залишили в тимчасово окупованих містах, частина була просто знищена під час ворожих ракетних обстрілів.

Відновити документи про освіту — доволі складний бюрократичний процес. Тому їх цифровізація — це не тільки про зручність, але і про спрощення життя для тисяч ВПО.

Уряд вже підтримав відповідну постанову. Наша команда разом з Міністерством освіти і науки та Державною податковою службою починає працювати над розробкою.

Впровадження вказаної ініціативи дозволить особі, що досягла 14-річного віку, безоплатно сформувати в «Дії» такі документи:

  • про базову середню освіту;
  • про повну загальну середню освіту;
  • про професійну (професійно-технічну освіту);
  • про фахову передвищу освіту;
  • про вищу освіту (науковий ступінь).

Для створення замовлення на формування єДокумента та його використання потрібно буде встановити додаток і пройти електронну ідентифікацію й автентифікацію. Процес здійснюватиметься автоматично на підставі замовлення людини.

У додатку відображатимуться усі дані про документ особи, які містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом).

Крім того, з наступного року передбачена можливість подавати копії електронних документів до відповідних органів, інформаційні системи яких підключені до вказаного вебпорталу.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: Дія диплом
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 43 від 27 жовтня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

Всі pdf

Вверх