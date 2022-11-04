Поліцейським Полтавщини вдалося оперативно повернули додому 16-річного заблукалого юнака

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 386

Заблукалого юнака виявили пізно ввечері 3-го листопада у селищі Липова Долина на Сумщині за кілька десятків кілометрів від меж Полтавської області. Як з’ясувалося, матір 16-річного мешканця Сергіївської громади Миргородщини навіть не здогадувалася, що її син потрапив до сусіднього регіону. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

За інформацією т.в.о. заступника начальника відділення №1 (м Гадяч) Миргородського райвідділу поліції Олександра Михайловського, про перебування юнака в іншій області правоохоронцям повідомили колеги. Поліцейські Сумщини звернули увагу на неповнолітнього під час патрулювання вечірніх вулиць селища. У процесі розмови дізналися, що він випадково дістався Липової Долини, що межує з Сергіївською громадою, і заблукав.

Про перебування неповнолітнього на території іншої області без супроводу дорослих правоохоронці поінформували поліцейських Миргородщини.

— Отримавши звістку від колег, працівники поліції нашого відділення негайно прибули до Липової Долини. У супроводі інспекторки ювенальної превенції Олени Березовської юнака привезли додому, — зазначив Олександр Михайловський.

На цьому робота поліції не завершується – попереду необхідні превентивні заходи.

Нагадаємо, за статистикою Національної поліції України, 95% відсотків зниклих дітей правоохоронці знаходять до кінця доби. За умови, що батьки (або інші особи, які доглядають за дитиною) звернулися до поліції швидко та повідомили необхідну інформацію!

Що треба знати батькам, якщо зникла дитина: