Зігрій воїна: кременчужани вдягли військових, форма яких постраждала під час бою

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 93

За короткий термін кременчужани зібрали теплі речі для українських воїнів. Військова форма наших захисників постраждала. Оскільки ночі морозні треба було терміново зібрати теплий одяг та форму. Кременчужани одразу відгукнулися на виклик.

Керівник Видавничого дому «Приватна газета» та власник сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» Сергій Кулясов відзвітувався, що на придбання форми витратили 53 850 грн. Частину коштів, що залишилися — підуть на буржуйки (детальніше про це незабаром на сайті Телеграфа).

Наразі військові надіслали фотозвіт й подякували небайдужим містянам за підтримку.

- Да-да, это наши бойцы, одетые вами в зимнюю форму. Напоминаю: у них от прямого попадания в блиндаж сгорело много всего полезного, а ночи в степях холодные... Сумма покупки - 53.850 грн. Спасибо всем, кто поддержал, Слава Україні — віримо в ЗСУ! — написав Сергій Кулясов.



