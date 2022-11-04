Зігрій воїна: кременчужани вдягли військових, форма яких постраждала під час бою

За короткий термін кременчужани зібрали теплі речі для українських воїнів. Військова форма наших захисників постраждала. Оскільки ночі морозні треба було терміново зібрати теплий одяг та форму. Кременчужани одразу відгукнулися на виклик.
Керівник Видавничого дому «Приватна газета» та власник сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» Сергій Кулясов відзвітувався, що на придбання форми витратили 53 850 грн. Частину коштів, що залишилися — підуть на буржуйки (детальніше про це незабаром на сайті Телеграфа).
Наразі військові надіслали фотозвіт й подякували небайдужим містянам за підтримку.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер