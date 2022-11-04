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Кременчук, Надзвичайні новини

Військовий лікар з Кременчука завдяки своїй розробці рятує життя поранених на фронті

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 206

 

Лікар-трансфузіолог Ростислав Зауральський, який довгий час працював у Кременчуці, тепер рятує життя поранених військових

Кременчуцька розробка – медичний прилад чи спеціальна установка для зберігання свіжозамороженої плазми та переливання компонентів крові наразі рятує життя наших військових на фронті.

Про це місцевим журналістам розповів кандидат медичних наук Ростислав Зауральський, який довгий час працював у Кременчуці, а наразі є військовим лікарем-трансфузіологом у військовому мобільному госпіталі.

За його словами, завдяки благодійному фонду «Коло» він отримав автомобіль, в якому знаходиться кременчуцька розробка і який він використовує для зберігання плазми та надання першої реабілітаційної допомоги пораненим, які втратили багато крові під час їх доставлення до шпиталю.

— Ми на лінії фронту беремо пораненого пацієнта з великою крововтратою, який потребує реабілітації. Взагалі, перші такі реабілітаційні заходи проводять у госпіталі. А ми на догоспітальному рівні починаємо переливати компоненти крові та проводимо реабілітаційні заходи під час транспортування до госпіталя. Це підвищує шанси на виживання та дає можливість більш акуратно везти пораненого. В автомобілі стоїть наша розробка. У цій установці зберігається свіжозаморожена плазма крові при низькій температурі. І тут же знаходиться розморожувач, який дозволяє довести плазму до температури 37 градусів, коли вона придатна для переливання.

В усьому світі аналогом є переливання цільної крові. Але цільну кров переливати складніше, бо це вже тканина, і в неї дуже малий строк зберігання. А заморожену плазму можна зберігати 2-3 роки й вона не втрачається, — розповів Ростислав Зауральський.

Він додав, що наразі мобільний військовий госпіталь, у якому він проходить військову службу військового лікаря-трансфузіолога, рятує життя українських військових на південному напрямку, а до Кременчука він приїхав у відрядження.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: госпіталь кров лікар трансфузіологія
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