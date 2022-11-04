У Кременчуці відкрили меморіальну дошку Ігорю Андросову

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Сьогодні, 4 листопада, у Кременчуці урочисто відкрили меморіальну дошку загиблому на російсько-українській війні захиснику Ігорю Андросову. Вона з'явилася на фасаді гімназії №7 у Крюкові, де навчався загиблий воїн.

На урочистостях були присутні рідні Ігоря, однокласники, вчителі. Останні згадують його як щирого патріота, добру та щиру людину. Завжди був дуже активним та відкритим.

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На будівлі 7-ї гімназії це вже третя меморіальна дошка памяті полеглих воїнів. Нагадаємо, там увічнили память випускника цієї школи Романа Крутька, що загинув під Маріуполем у 2014 році.

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Наприкінці серпня цього року тут встановили дошку на честь Крістіни Зосімової, що віддала життя за незалежну Україну. Вона також навчалась у цій гімназії. Крістіна загинула в районі Бахмута у липні 2022 року.

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