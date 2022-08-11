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Кременчук

На фасаді гімназії №7 з'явиться меморіальна дошка на честь військової Крістіни Зосімової

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1

 

Її планують відкрити на 40 день загибелі військової

10 серпня на засіданні комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті розглянули звернення, щоб встановити меморіальну дошку на фасаді гімназії №7. Її хочуть встановити на честь загиблої на російсько-українській війні військової Крістіни Зосімової. Члени комісії погодили розміщення меморіальної дошки. 

«Донеччина мене любить, мене захищає»: Кременчук попрощався з військовою Крістіною Зосімовою

Випускники навчального закладу вирішили встановити меморіальну дошку Крістіні Зосімовій та відкрити її 27 серпня - на 40 день після загибелі військової. 

Меморіальну дошку із її зображенням планують розмістити поруч із меморіальною дошкою ще одному випускнику гімназії Романом Крутьком.

Воины света: Роман Крутько ценой своей жизни спас 15 товарищей

Крістіна Зосімова народилась 16 листопада 1988 року, проживала у Чечелевому. У 2017 році за контрактом почала служити в десантно-штурмовій бригаді, у зв’язку. Там отримала посвідчення учасника бойових дій. Повернувшись додому не знайшла свого місця в цивільному житті. Знову пішла за контрактом до лав Збройних Сил України в механізовану бригаду. Там була другим помічником на ДШК. 18 липня у результаті ракетно-артилерійського наступу ворожих сил загинула. Померла від отриманих ран на полі бою в Донецькій області. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: воїни світла війна меморіальна дошка
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