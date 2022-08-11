Чи видаватимуть цьогоріч у Кременчуці сертифікати з позашкільної освіти

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 291

Багатьох кременчуцьких батьків та переселенців, які переїхали до нашого міста, цікавить, які гуртки та секції працюватимуть у цьому навчальному році, щоб їх змогли відвідувати їхні діти.

Директор департаменту у справах сімей та дітей Андрій Макаров прокоментував ТЪ, що перед початком навчального року на сайті Кременчуцької міськради з'являться новини про те, які гуртки працюватимуть. Зараз керівники та педагоги знаходяться у відпустках, після 15 серпня вони виходитимуть на роботу, оновлюватимуть свої програми, плануватимуть графіки роботи на наступний семестр. І потім до 15 вересня триватиме набір дітей на гурткову роботу.

Сертифікати з позашкільної освіти поки що департамент освіти кременчуцьким школярам не видавав, як це було у минулі роки. І питання щодо того, чи отримають їх діти у цьому навчальному році, ще вирішується.

Також редакції стало відомо, що протягом навчального року приватні заклади позашкільної освіти не отримуватимуть фінансування від міської влади, як це було у минулих роках.