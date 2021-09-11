Сертифікати з позашкільної освіти потрібні, щоб провести аудит гуртків та секцій

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У майбутньому планують фінансувати ті гуртки та секції, у які прийдуть діти

1 вересня стартував соціальний проєкт – сертифікати на отримання послуг з неформальної (позашкільної) освіти для маленьких кременчужан. Кожна дитина віком від 3 до 17 років в перший день навчального року отримала за основним місцем навчання такий сертифікат.

Мерія міста пояснила, що з ним робити та яка його функція. Сьогодні в Кременчуці існує 19 комунальних закладів позашкільної освіти. Більше 11 тисяч юних кременчужан відвідують різноманітні гуртки та секції. Послуги з позашкільної освіти в комунальних закладах Кременчука (крім мистецьких шкіл) є безкоштовними для дітей, проте їх вартість сплачується з місцевого бюджету.

Введення сертифікатів на отримання послуг з позашкільної освіти – це крок на шляху спрямування «коштів за дитиною». У майбутньому фінансуватися будуть ті гуртки та секції, у які прийдуть діти. Сертифікати створять конкуренцію між неформальними освітніми програмами, щоб дітям було цікаво і корисно проводити вільний від навчання у школі час, а ще й отримати вміння та навички, які є актуальними у сучасному світі. А цього року, як і минулого, сертифікати потрібні для аудиту гуртків та секцій, аби визначити рівень їх затребуваності.

Акредитувати свої програми з неформальної освіти можуть не тільки комунальні позашкільні заклади, але й фізичні особи-підприємці, громадські організації тощо. Цього року фінансування отримують три провайдери, які є некомунальними закладами, що перемогли у конкурсі:

програма з позашкільних занять «Хореографія» від освітнього центру Gorodok (пров. Л. Толстого 9, телефон: 096-214-09-60) – 18 місць;

програма з позашкільних занять «Кіокушинкай карате» від освітнього центру Gorodok (пров. Л. Толстого 9, телефон: 096-214-09-60) – 18 місць;

програма з позашкільних занять з вивчення англійської та польської мови для впевненого майбутнього (рівень володіння від А1 до С2) від освітнього центру «Інша Освіта» (вул. Соборна, буд. 15/42, ТЦ «Мега», телефон: 067-488-85-75) – 18 місць;

ІТ-курси для школярів віком від 6 до 17 років за методикою кращих інноваційних IT-шкіл Ізраїлю, Канади, США згідно принципів демократичної школи та етичного навчання від школи ІТ-технологій та інновацій «doIT school» (вул. Соборна, буд. 15/42, ТЦ «Мега», телефон: 067-488-85-75) – 18 місць;

програма з позашкільних занять «Робототехніка» від громадської організації «Центр психологічної допомоги «Абетка душі» (вул. Тараса Бульби, буд. 5, телефон: 097-486-89-07) – 22 місця.

Ці заклади будуть щомісячно отримувати відшкодування з місцевого бюджету у розмірі 300 грн на дитину. У майбутньому фінансуватимуть провайдерів неформальної освіти незалежно від організаційно-правової форми їх діяльності, а тільки в залежності від кількості сертифікатів, які принесуть в гуртки та секції діти, щоб займатися цікавими їм справами.

З переліком акредитованих програм неформальної освіти можна ознайомитися ТУТ .