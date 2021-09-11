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Надзвичайні новини

Поліція розшукує безвісно зниклу полтавку Анну Соляник

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 327

 

Відомо, що поблизу села Яцинова Слобідка у неї зламалася автівка, після чого вона перестала виходити на зв’язок

Поліція розшукує безвісно зниклу 36-річну полтавку Анну Соляник, яку останній раз бачили 6 вересня, поблизу сіл Яцинова Слобідка та Сем’янівка Полтавського району. Відомо, що у жінки поблизу села Яцинова Слобідка зламалася Mazda ДНЗ АХ 6099 НМ, після чого вона перестала виходити на зв’язок, та по теперішній час місце перебування її невідоме.

Прикмети жінки: на вигляд 36 років; зріст 150-155 см; худорлявої статури, волосся світле довге; обличчя овальне, брови темні.

На момент зникнення була одягнена в чорні короткі шорти, білу футболку, кросівки (мокасини) білого кольору.

Якщо вам відома інформація, що допоможе пришвидшити розшук жінки, просимо повідомити до відділу №2 Полтавського районного управління поліції за телефонами: (0532) 51-76-03 – чергова частина, 0990447379 або «102».
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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
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