Перемоги присвячені капітану та завойовані кубки футболістів «Кременя»

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Юні вихованці МФК «Кремінь» перед стартом ДЮФЛУ та навчанням у школі взяли участь у різноматнітних турнірах.

На Dynamo Kyiv cup 2021 змагався «Кремінь» 2011

У Києві відбувся Всеукраїнський футбольний турнір «DYNAMO KYIV CUP 2021». Вихованці Євгена Маринича «Кремінь» 2011 посіли 5 місце в турнірі. У групі G «Кремінь» переміг «Фортіс» (4:1), «Динамік-2» (5:0) та поступилися «Колосу» (0:1), та вийшов з другого місця.

В 1/4 «Кремінь»поступився «Восходу» з рахунком 1:2. Далі наші хлопці «рознесли» ДЮСШ-15 з рахунком 14:0. У боротьбі за 5-6 місце наші хлопці перемогли «Колос» з рахунком – 2:0.

«Кремінь» 2008 завоював срібло в турнірі на призи Олега Кузнецова

Кремінь 2008 у фіналі турніру на призи Олега Кузнецова поступився супернику. Наші хлопці зіграли з рахунком - 1:3. Забив Гажалов Данило. Вихованці Антона й Олександра Диндікових повернулися зі срібними нагородами.

Кращим захисником турніру став Опришко Захар.

«Кремінь» 2009 завоював срібло в Кубку Австралії

У Черкасах відбувся турнір у срібній лізі Кубку Австралії серед гравців 2009 року народження. Вихованці Володимира Дичко «Кремінь» 2009 завоювали «срібло».

Наші хлопці у групі посіли друге місце. А у півфіналі «синьо-білі» перемогли полтавську Молодь. У фіналі «Кремінь» поступився «Адреналіну» з рахунком 2:0.

Кращим гравцем команди став Роберт Гук.

«Кремінь» 2012 завоював «срібло» у Кубку Австралії

У Черкасах завершився Кубок Австралії, масштабний всеукраїнський турнір з футболу серед гравців 2012 року народження. За нагороди змагались 24 команди, серед яких дві команди «Кременя»: вихованці Володимира Дичка та Олега Казьмірчука.

У срібній лізі «Кубку Австралії» вихованці Володимира Дичка в запеклій боротьбі зійшлися з київським «UFS». Наші хлопці поступилися з рахунком 1:2 й завоювали срібні нагороди.

Кращим гравцем команди «Кремінь» став Дмитро Поляков.

Ще одна команда «Кремінь», під керівництвом тренера Олега Казьмірчука, змагалася у бронзовій лізі. У матчі за 3 місце наша команда поступилася «Харкову» з рахунком - 1:2.

«Кремінь» 2011 завоював золото «Промінь надії Сup»

З 27 до 29 серпня у Горішніх Плавнях відбувся турнір «Промінь мрії Cup» серед дітей 2011 р.н..У турнірі взяли участь 6 команд з Кременчука, Горішніх Плавнів, Світловодська та Олександрії. Команди грали по круговій системі, кожна команда зіграла 5 матчів. Боротьба за призові місця тримала до останньої хвилини. Команди підібралися настільки рівні, що кожен матч був схожий на фінал.

«Кремінь» 2011 під керівництвом тренера Євгена Маринича перемагали суперника один за одним.

Спочатку кременчуцькі хлопці перемогли олександрійців з рахунком – 19:0, «Гірник-Спорт» - 4:0, «Аметист-2» - 8:1, «Динамо» (Світловодськ) – 3:0. Коли «Кремінь» у кишені мав перше місце, то поступився «Нафтохіміку» на останніх секундах матчу – 2:1.

У підсумку перше місце завоювала команда «Кремінь», друге «Аметист», бронзові нагороди дісталися команді «Нафтохімік». Фірмовий кубок Мрії одержала команда ДЮСША Світловодськ.

Індивідуальні нагороди отримали: й гравці «Кремінь»: кращий гравець Макар Чорномор, захисник - Денис Таран, бомбардир - Назар Берун.

«Кремінь» 2010 завоював кубок «Промінь мрії Cup» й присвятив перемоги капітану

У Горішніх Плавнях відбувся турнір «Промінь мрії Сup» серед гравців 2010 року народження. «Кремінь» під керівництвом тренерів Олександра Назаренко й Анатолія Безуса показав хороший результат й завоював золоті нагороди турніру.

Тренери на цьому турнірі відпрацювали нові тактичні схеми гри, які дозволили модернізувати гру команди.

У групі наші хлопці обіграли «Псел» Гадяч (6:1), «Шериф» (7:1) та зіграли внічию із полтавською «Ворсклою» (1:1). У підсумку «синьо-білі» вийшли з другого місця у групі, поступившись лише полтавцям в різниці м'ячів.

У півфіналі «Кремінь» переміг олександрійський «Аметист» з рахунком - 5:0, а у фіналі впевнено здолав полтавську «Ворсклу» - 3:0.

Кращим гравцем турніру став капітан Іван Зелений, кращим півзахисником став Назар Мартиненко, Кирило Геймур - кращим бомбардиром (9 голів).

Футболісти «Кременя» присвятили свою перемогу капітану Давиду Світченку, який отримав травму в Кубку Австралії. Гравці й тренерський штаб бажають Давиду як найшвидшого одужання.