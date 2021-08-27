Цьогоріч 94 кременчуцькі дитини отримають сертифікати на навчання у закладах неформальної освіти

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1

Цього року послугами неформальної освіти за рахунок місцевих видатків планують охопили 94 дитини. Про це стало відомо 26 серпня на засіданні конкурсу програм з позашкільної (неформальної) освіти на 2021-2022 навчальний рік. Кожному здобувачу такої освіти щомісяця з міського бюджету виділятимуть 300 грн. Загалом на ці цілі на навчальний рік спрямують понад 260 тис грн.

У Кременчуці конкурс програм з позашкільної освіти у рамках українсько-литовського проєкту проводиться третій рік поспіль. У мерії зазначають, що у 2019 році сертифікати для участі в програмах, які надаються провайдерами з неформальної освіти, отримали 60 дітей, а вартість щомісячного навчання становила 200 грн. У 2020 році такими позашкільними освітніми послугами охопили 80 юних кременчужан, вартість сертифікату, який фінансувався з міського бюджету, складала 250 грн.

Участь у конкурсі програм із позашкільної (неформальної) освіти для дітей та молоді на 2021-2022 навчальний рік взяли три громадські організації з 5 навчальними програмами.

Провайдери позашкільної освіти провели презентації своїх навчальних програм: