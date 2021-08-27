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Кременчук, Освіта

Цьогоріч 94 кременчуцькі дитини отримають сертифікати на навчання у закладах неформальної освіти

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1

 

Кожному здобувачу позашкільної освіти щомісяця з міського бюджету виділятимуть 300 грн

Цього року послугами неформальної освіти за рахунок місцевих видатків планують охопили 94 дитини. Про це стало відомо 26 серпня на засіданні конкурсу програм з позашкільної (неформальної) освіти на 2021-2022 навчальний рік. Кожному здобувачу такої освіти щомісяця з міського бюджету виділятимуть 300 грн. Загалом на ці цілі на навчальний рік спрямують понад 260 тис грн.

У Кременчуці конкурс програм з позашкільної освіти у рамках українсько-литовського проєкту проводиться третій рік поспіль. У мерії зазначають, що у 2019 році сертифікати для участі в програмах, які надаються провайдерами з неформальної освіти, отримали 60 дітей, а вартість щомісячного навчання становила 200 грн. У 2020 році такими позашкільними освітніми послугами охопили 80 юних кременчужан, вартість сертифікату, який фінансувався з міського бюджету, складала 250 грн.

Участь у конкурсі програм із позашкільної (неформальної) освіти для дітей та молоді на 2021-2022 навчальний рік взяли три громадські організації з 5 навчальними програмами. 

Провайдери позашкільної освіти провели презентації своїх навчальних програм:

  • «Освітній центр Gorodok» представив програми з позашкільних занять «Хореографія» і «Кіокушинкай карате» (ними відповідно охоплять по 18 дітей кожною);
  • «Освітній центр «Інша Освіта» представив програму з вивчення англійської та польської мови для впевненого майбутнього (рівень володіння від А1 до С2) і програму ІТ-курсів для школярів віком від 6 до 17 років за методикою кращих інноваційних IT-шкіл Ізраїлю, Канади, США згідно принципів демократичної школи та етичного навчання (ними відповідно охоплять по 18 дітей);  
  • громадська організація «Центр психологічної допомоги «Абетка душі» представила програму з позашкільних занять «Робототехніка» (нею планують охопити 22 дитини).
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: vikna.if.ua
Теги: сертификат дети курсы обучение программа проект
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