За добу по області сталося три ДТП з травмованими

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 163

26 серпня дорожньо-транспортні пригоди сталися у Миргородському, Полтавському та Лубенському районах області, повідомляє пресслужба поліції.

Близько 5.40 на автодорозі Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин Миргородського району 29-річний мешканець Сум на Renault Kangoo злетів у кювет, де автівка перекинулася. водія шпиталізували.

Близько 10.10 в селі Розсошенцях 47-річний водій ВАЗ-2106, рухаючись заднім ходом, збив 96-річну пішоходку. Бабусю госпіталізували.

Близько 21.00, на 171 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Карпилівка Лубенського району зіткнулися Lexus, під керуванням 47-річного водія, із Lincoln, за кермом якого перебував 57-річний водій. До лікарні забрали 56-річну пасажирку Lincoln.

За фактами дорожньо-транспортних пригод відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 (Порушень правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). Наразі поліція встановлює причини та обставини ДТП.