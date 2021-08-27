Тариф за тепло для бюджетних організацій зросте на 80%

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 308 Коментарів: 1

В наступному опалювальному сезоні доведеться сплатити на 50 мільйонів більше

ТОВ «‎Кременчуцька ТЕЦ» повідомила, що Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на 80% підвищила тариф для бюджетних організацій на наступний опалювальний сезон. Якщо перевести відсотки у цифри, то тепло обійдеться приблизно на 50 мільйонів гривень дорожче ніж минулого року.

Про це розповів Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 26 серпня:

- Зараз ми чекаємо документи та розрахунки від ТОВ «‎Кременчуцька ТЕЦ» , але це - дуже багато. Якщо для населення зробили «‎щадящий режим» (1,6-1,8%), то для бюджетних організацій суми дуже великі.

Наразі невідомо, з якого бюджету буде виплачуватися компенсація - з державного або з місцевого. Проте міський голова впевнений, що до початку опалювального сезону Кременчук отримає чітку дорожню карту.

- Завдяки програмі термомодернізації ми зменшимо споживання тепла в абсолютних величинах, але всеодно доведеться сплатити набагато більше ніж минулого року, - додав мер.