Тариф за тепло для бюджетних організацій зросте на 80%

ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» повідомила, що Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на 80% підвищила тариф для бюджетних організацій на наступний опалювальний сезон. Якщо перевести відсотки у цифри, то тепло обійдеться приблизно на 50 мільйонів гривень дорожче ніж минулого року.
Про це розповів Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 26 серпня:
Наразі невідомо, з якого бюджету буде виплачуватися компенсація - з державного або з місцевого. Проте міський голова впевнений, що до початку опалювального сезону Кременчук отримає чітку дорожню карту.