Чи працюватимуть улітку позашкільні заклади Кременчука, вирішуватиме їх адміністрація

Наразі школам естетичного виховання, спортшколам та іншим позашкільним закладам освіти рекомендовано перейти на змішану форму навчання
З понеділка, 16 травня, заклади позашкільної освіти (спортивні, музичні, художні школи, гуртки, дитячо-юнацькі клуби за місцем проживання тощо) перейшли на змішану форму навчання. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила віцемер з гуманітарних питань Ольга Усанова.
За її словами, частина гуртків уже поновили заняття. У інших закладах адміністрація вирішує попит дітей на відвідування занять в очній формі.
Питання роботи позашкільних закладів улітку поки що не вирішене. Знову ж таки, попит на відвідування гуртків та секцій вирішуватиме їх адміністрація. Також все залежатиме від оперативної обстановки у місті.
Нагадаємо, від початку вторгнення росії в Україну всі позашкільні заклади освіти разом зі школами, коледжами та іншими навчальними закладами повністю перейшли на «дистанційку». Частина гуртків, клубів за місцем проживання не працювали взагалі.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер