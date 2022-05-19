Чи працюватимуть улітку позашкільні заклади Кременчука, вирішуватиме їх адміністрація

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 321

З понеділка, 16 травня, заклади позашкільної освіти (спортивні, музичні, художні школи, гуртки, дитячо-юнацькі клуби за місцем проживання тощо) перейшли на змішану форму навчання. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила віцемер з гуманітарних питань Ольга Усанова.

- За погодженням з військовою адміністрацією закладам позашкільної освіти Кременчука рекомендовано перейти на змішану форму навчання, тобто дистанційну та очну, - сказала Ольга Усанова.

За її словами, частина гуртків уже поновили заняття. У інших закладах адміністрація вирішує попит дітей на відвідування занять в очній формі.

Питання роботи позашкільних закладів улітку поки що не вирішене. Знову ж таки, попит на відвідування гуртків та секцій вирішуватиме їх адміністрація. Також все залежатиме від оперативної обстановки у місті.

Нагадаємо, від початку вторгнення росії в Україну всі позашкільні заклади освіти разом зі школами, коледжами та іншими навчальними закладами повністю перейшли на «дистанційку». Частина гуртків, клубів за місцем проживання не працювали взагалі.