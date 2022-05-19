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Кременчуцька РВА: через проблеми з заправкою частина приміських маршруток не виїхали на маршрути

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 457

 

Єдина АЗС у Кременчуці не встигає заправляти усі автобуси через припинення роботи під час «повітряних тривог»

Сьогодні зранку частина приміських маршруток не виїхала на свої маршрути.

Про це сьогодні на брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації повідомила начальник відділу інфраструктури та ЖКГ РВА Вікторія Шляхова.

За її словами, ситуація з паливом для маршруток досить складна. Єдине АЗС на вулиці Богаєвського, яке визначене для заправки маршруток, не встигає обслуговувати усі автобуси. Причина – під час «повітряної тривоги» АЗС припиняє працювати, а такі тривоги інколи бувають досить довгі. Зокрема, вчора «повітряну тривогу» оголосили о 17.40, а відбій дали лише через 3,5 години. І весь цей час автотранспорт на АЗС не заправляли.

- Через це там створилася величезна черга. Не всі водії дочекалися. Добре, що  АЗС замість того, щоб зачинитися о 21.00 працювала після відбою тривоги майже до 24.00 – поки не заправили тих, хто дочекався. А таких було небагато. Інші приїхали заправлятися зранку і знову виникла черга. Через це водії на деякі маршрути не виїхали, - пояснила Вікторія Шляхова.

Вона зазначила, що на цій АЗС окрім приміських маршруток заправляються і міські, а також автотранспорт деяких підприємств Кременчука, тобто навантаження дуже велике.

Вікторія Шляхова також додала, що ціна на паливо щодня різна, і з урахуванням припинення державного регулювання цін, можна очікувати значного подорожчання палива, через що може постати питання про чергове подорожчання проїзду у приміському пасажирському транспорті.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: АЗС паливо маршрутки
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