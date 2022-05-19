Кременчуцька РВА отримала для району 10 систем супутникового інтернету Starlink

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Сучасний та безперебійний інтернет отримали для забезпечення надійного зв’язку з територіальними громадами та силовими структурами

Кременчуцький район отримав 10 систем супутникового інтернету Starlink від Держспецзв’язку. Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, система супутникового інтернету Starlink – це резервний варіант для забезпечення надійного зв’язку з територіальними громадами, об’єктами критичної інфраструктури та оборони.

- Роздамо їх по громадам та тим, хто забезпечує нашу безпеку. В разі необхідності ними можна користуватися. Ми перевірили - система працює надійно, - заявив Олег Лєднік.

Starlink - це глобальна супутникова система для доступу до інтернету, створена кампанією Ілона Маска. Вона працює через розташовані на орбіті супутники. Такий інтернет не можна відключити та важко зламати. Він забезпечує швидке і надійне з'єднання.