Завтра Кременчук попрощається з загиблим воїном Михайлом Дятьковим

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 831

Завтра, 20 травня, у Кременчуці попрощаються з військовим Михайлом Дятьковим, який загинув захищаючи Україну.

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