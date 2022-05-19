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Кременчуцька РВА: нові тарифи по кожній зупинці усіх приміських маршрутів будуть оприлюднені

Сьогодні, 12:39 Переглядів: 875

 

Водії маршруток зазвичай округляють ціну на проїзд у бік збільшення

Кременчуцька районна військова адміністрація обіцяє вивчити правильність встановлення та оприлюднити в ЗМІ нові тарифи на перевезення пасажирів по кожній зупинці на усіх приміських маршрутах.

Про це сьогодні на брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації заявила начальник відділу інфраструктури та ЖКГ РВА Вікторія Шляхова. Так вона відреагувала на скаргу жінки щодо вартості проїзду з Кременчука до зупинки «Дніпровський залив» на маршруті до Горішніх Плавнів. Водій назвав їй ціну проїзду у 20 грн, тоді, як, за її підрахунками, вартість не мала перевищувати 17-18 грн.

- До Горішніх Плавнів тариф складає 30 грн, а був 23, тобто зріс на 30%. До нашої зупинки називають тариф у 20 грн. А якщо підвищення відбулося на 30%, то це мало б бути максимум 17-18 грн, - поскаржилась жінка журналістам.

Вікторія Шляхова пообіцяла розібратися у цьому питанні, додавши, що водії люблять округляти ціну на проїзд у бік збільшення. Щоб такого не було РВА візьме у перевізників інформацію по новим тарифи на перевезення пасажирів по кожній зупинці на усіх приміських маршрутах та перевірить правильність їх встановлення. Після цього інформація по тарифам пасажирів по кожній зупинці на усіх приміських маршрутах буде оприлюднена.

- Будемо контролювати і всі такі випадки будемо рішуче припиняти. Сьогодні у мене буде нарада з перевізниками і я підніму на ній це питання. Пасажири якщо будуть з таким стикатися, то варто повідомляти про це нас. Будемо працювати з перевізниками і повертати кошти пасажирам, - зазначила Вікторія Шляхова.

Вона також додала, що  нові тарифи обраховувались з урахуванням цін на паливо, що були на момент обрахування, а якщо паливо здорожчає, то ситуація для перевізників знову ускладниться.

- Це спрацював людський фактор. Водій, скоріш за все, просто округлив суму у свій бік. Розберемося з цим питанням та оприлюднимо тарифи по кожній зупинці, - пообіцяв Олег Лєднік та додав що вартість тарифів на перевізку пасажирів наразі обрахована з мінімальним прибутком для перевізників.

 

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Автор: Віктор Крук

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Теги: маршрутки тарифи вартість проїзду Кременчуцький район
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