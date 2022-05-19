Кременчуцька РВА: нові тарифи по кожній зупинці усіх приміських маршрутів будуть оприлюднені

Кременчуцька районна військова адміністрація обіцяє вивчити правильність встановлення та оприлюднити в ЗМІ нові тарифи на перевезення пасажирів по кожній зупинці на усіх приміських маршрутах.
Про це сьогодні на брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації заявила начальник відділу інфраструктури та ЖКГ РВА Вікторія Шляхова. Так вона відреагувала на скаргу жінки щодо вартості проїзду з Кременчука до зупинки «Дніпровський залив» на маршруті до Горішніх Плавнів. Водій назвав їй ціну проїзду у 20 грн, тоді, як, за її підрахунками, вартість не мала перевищувати 17-18 грн.
Вікторія Шляхова пообіцяла розібратися у цьому питанні, додавши, що водії люблять округляти ціну на проїзд у бік збільшення. Щоб такого не було РВА візьме у перевізників інформацію по новим тарифи на перевезення пасажирів по кожній зупинці на усіх приміських маршрутах та перевірить правильність їх встановлення. Після цього інформація по тарифам пасажирів по кожній зупинці на усіх приміських маршрутах буде оприлюднена.
Вона також додала, що нові тарифи обраховувались з урахуванням цін на паливо, що були на момент обрахування, а якщо паливо здорожчає, то ситуація для перевізників знову ускладниться.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер