Які варіанти є для Кременчука: алгоритм переходу на індивідуальне опалення буде оприлюднений

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 93

Час йде, а комісія, що має проаналізувати можливі варіанти опалення багатоповерхівок у Кременчуці, досі не надала жодних пропозицій

Питання опалення багатоповерхівок у Кременчуці наступної зими починає вкрай хвилювати принаймні половину містян, адже часу до початку опалювального сезону з кожним днем залишається все менше.

Про можливості встановлення індивідуального опалення у квартирах, відновлення ТЕЦ та інші варіанти опалення багатоповерхівок журналісти в черговий раз запитали у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка.

- Ще 13 травня я видав наказ №126 щодо утворення комісії при міськвиконкомі Кременчуцької міської ради, з залученням фахівців житлово-комунального господарства, газопостачаючих кампаній та представника районної адміністрації, яка має розглянути усі можливі варіанти опалення житлових будинків та все прорахувати. Найближчим часом комісія має оприлюднити свої висновки та надати пропозиції. У тому числі і щодо можливості та алгоритму переходу на індивідуальне опалення квартир у тих будинках, де це можливо, - зазначив Олег Лєднік.

Він додав, що ці питання знаходяться у сфері повноважень Кременчуцької об’єднаної територіальної громади та що мають розглядатися усі можливі варіанти вирішення проблеми. Як встановлення індивідуального опалення у квартирах, так і автономне опалення багатоповерхівок шляхом обладнання міні-котельнь на кожний окремий будинок. А також можливість будівництва двох чи трьох локальних котельнь.

Не знімається з порядку денного і можливість відновлення Кременчуцької ТЕЦ.

- Всі ці питання мають бути прораховані фахівцями, визначені найбільш оптимальні, які можна реалізувати до осені та надані рекомендації, - пояснив Олег Лєднік.

Нагадаємо, що після руйнування ракетним ударом російських окупантів Кременчуцької ТЕЦ, яка забезпечувала опаленням на гарячим водопостачанням майже 180 тисяч мешканців міста, половина Кременчука може залишитись взимку без опалення. Наразі урядова комісія оцінює ступінь руйнувань на ТЕЦ. Попередньо, на її відновлення потрібно витратити близько 800 млн грн.