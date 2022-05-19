Генштаб ЗСУ про втрати ворога: свої підрозділи росія вирішила поповняти студентами з Донецька

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Станом на ранок знищено вже 28,5 тисячі орків та понад 3 тисячі бойових броньованих машин

Росії не вистачає військових для поповнення підрозділів, що воюють в Україні. Тому на окупованих територіях вирішили мобілізувати до армії студентів місцевих вишів. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Зокрема, про мобілізувати студентів збираються у Донецькій області. Окупаційна влада планує надсилати непідготовлених юнаків без бойового досвіду воювати проти ЗСУ.

- За відсутністю мобілізаційного ресурсу на тимчасово окупованих територіях Донецької області окупаційне військове командування планує залучити до бойових дій студентів вищих навчальних закладів, - йдеться у повідомленні

А Генштаб ЗСУ повідомляє про втрати ворога з початку війни.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 травня орієнтовно склали

близько 28 500 солдатів;

танків — 1254;

бойових броньованих машин — 3063;

артилерійських систем — 595;

РСЗВ — 199;

засоби ППО — 93;

літаків — 203;

гелікоптерів — 167;

автомобільної техніки та автоцистерн — 2157;

спеціальної техніки – 43;

кораблів/катерів — 13;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 455;

крилатих ракет — 103.