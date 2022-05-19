Генштаб ЗСУ про втрати ворога: свої підрозділи росія вирішила поповняти студентами з Донецька

Росії не вистачає військових для поповнення підрозділів, що воюють в Україні. Тому на окупованих територіях вирішили мобілізувати до армії студентів місцевих вишів. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Зокрема, про мобілізувати студентів збираються у Донецькій області. Окупаційна влада планує надсилати непідготовлених юнаків без бойового досвіду воювати проти ЗСУ.
А Генштаб ЗСУ повідомляє про втрати ворога з початку війни.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 травня орієнтовно склали
близько 28 500 солдатів;
танків — 1254;
бойових броньованих машин — 3063;
артилерійських систем — 595;
РСЗВ — 199;
засоби ППО — 93;
літаків — 203;
гелікоптерів — 167;
автомобільної техніки та автоцистерн — 2157;
спеціальної техніки – 43;
кораблів/катерів — 13;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 455;
крилатих ракет — 103.
- Минулої доби найбільші втрати противника спостерігалися на Слов’янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.
Дані уточнюються.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!, - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер