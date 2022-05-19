Про ситуацію у Кременчуцькому районі та попередження водіям щодо дотримання ПДР

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 239

Свій ранковий брифінг начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розпочав з привітання мешканців району з Днем вишиванки.

- День вишиванки – це свято вшанування не тільки традицій та історії українського народу, це символ нашої країни, наша національна гордість та наша віра у перемогу. Слава Україні!, - зазначив очільник РВА, який з нагоди свята сам був одягнутий у вишиванку з полтавським орнаментом.

Він розповів, що загальна ситуація у Кременчуцькому районі за минулу добу в цілому була спокійною, резонансних подій, злочинів та випадків пожеж не зафіксовано.

Вчора патрульна поліція 11 разів виїжджала на виклики громадян, які заявляли про неприйнятну поведінку осіб у нетверезому стані. Також було затримано двох нетверезих водіїв – по даним правопорушенням поліцейські склали адмінпротоколи за статтею 130 КУАП. Нагадаємо, що ті, хто у п’яному вигляді їздить за кермом, окрім великого штрафу можуть ще й залишитися без автівки, адже у період воєнного стану автомобілі таких водіїв можуть вилучатися на потреби ЗСУ.

Олег Лєднік також звернув увагу водіїв на необхідність дотримання правил дорожнього руху, у тому числі щодо обмежень по швидкості руху на автодорогах.

- З вчорашнього дня поліція посилює контроль за дотриманням водіями швидкості руху. Порушників будуть жорстко карати. Отже, дотримуйтесь правил дорожнього руху та норм чинного законодавства, - зазначив керівник району.

Він додав, що вчора поліція виявила також два випадка зберігання наркотичних речовин. Наразі по цим випадкам проводяться слідчі дії.

Олег Лєднік також повідомив, що наразі продовжується створення добровольчих формувань територіальних громад. Зокрема, у Кременчуці медичну комісію та перевірку проходять близько 700 добровольців, які хочуть вступити до цих формувань, а у Горішніх Плавнях близько 70-ти.

Нагадаємо, у Кременчуці відновлюють роботу TruCAM - пристроїв автоматичного вимірювання швидкості автомобіля. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, таке рішення було прийнято у зв'язку зі зростанням кількості автопригод. Порушення швидкісного режиму патрульні фіксуватимуть на 7 ділянках у місті.