Польща надасть Україні 25 тисяч тонн бензину зі своїх запасів

Сьогодні, 10:36 Переглядів: 154

Польща надасть Україні 25 тисяч тонн бензину зі своїх запасів, щоб збалансувати ринок пального. Як передає «Польське радіо», про це повідомила віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко, яка зустрілася в Києві з польською міністеркою клімату та довкілля Анною Москвою.

За словами Юлії Свириденко, причиною дефіциту палива стало те, що до війни 97% пального в Україну постачали росія та білорусь. Сьогодні ці напрямки закриті. До того ж, росіяни знищили Кременчуцький НПЗ.

Україна почне одержувати ці ресурси з Польщі з початку наступного тижня.

А польська міністерка Анна Москва зазначила, що ведеться робота зі збільшення пропускної спроможності польсько-українського кордону для транспортування палива. Пані Москва каже, що такої гарної співпраці між польськими та українськими паливними компаніями ще не було, і вона продовжиться і в мирний час. Зараз створюються нові напрямки постачання та нова система енергетичної безпеки.