У Кременчуці відновили роботу позашкільних дитячих закладів

Сьогодні, 10:07 Переглядів: 374

У Кременчуці відновили роботу позашкільних дитячих закладів, повідомив міський голова Віталій Малецький. Це стосується гуртків, спортивних секцій, Міського палацу культури, Будинку дитячої та юнацької творчості.

- Діти вже скучили за навчанням, за своїми репетиціями, хобі, тренуваннями. У цих нових умовах ми знаходимо можливість розвивати дитячі таланти і здібності, - прокоментував таке рішення мер. - Ми спілкувалися з малечею (в одному з позашкільних закладів – ред.), і дівчинка, яка приїхала з Харкова, каже, що їй тут подобається, що вона обов'язково запросить той колектив, з яким вона проводить репетицію і буде виступати у Кременчуці, до себе додому, до Харкова. Впевнений, що це буде найближчим часом!