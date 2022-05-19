"У відкритому морі" - вистава від театру комедії "МО"

У притаманній театру МО сатиричній манері, глядачу представлять модель людства в мініатюрі, той самий світ, в якому ми живемо, тільки обмежений в просторі, де висвітлюються гострі, актуальні соціально-політичні питання.
Коли: 25 травня о 19:00
Де: Театр комедії "МО", вул.Першотравнева, 38 (центральний вхід)
Ціна: 200грн
✔ 50% з кожного квитка перераховуємо у благодійний фонд Твоя опора на допомогу постраждалим від військових дій в Україні.
Замовлення квитків за тел. 097-933-11-33 або пишіть в особисті повідомлення у соцмережах театру (Іnstagram @mo_theater та Facebook @theater.MO)
P.S. Захід відбудеться з дотриманням правил безпеки
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер