"У відкритому морі" - вистава від театру комедії "МО"

Сьогодні, 09:46 Переглядів: 290

У притаманній театру МО сатиричній манері, глядачу представлять модель людства в мініатюрі, той самий світ, в якому ми живемо, тільки обмежений в просторі, де висвітлюються гострі, актуальні соціально-політичні питання.

Коли: 25 травня о 19:00

Де: Театр комедії "МО", вул.Першотравнева, 38 (центральний вхід)

Ціна: 200грн

✔ 50% з кожного квитка перераховуємо у благодійний фонд Твоя опора на допомогу постраждалим від військових дій в Україні.

Замовлення квитків за тел. 097-933-11-33 або пишіть в особисті повідомлення у соцмережах театру (Іnstagram @mo_theater та Facebook @theater.MO )

P.S. Захід відбудеться з дотриманням правил безпеки