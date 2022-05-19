У Кременчуцькому перинатальному центрі жінки можуть пройти безкоштовне повне обстеження

У Кременчуцькому перинатальному центрі стартувала програма «Обстеження та консультація за 3 години». Вона доступна для всіх жінок без винятку і обмежень, не має значення вік, місце проживання та реєстрації. Фахівці безкоштовно обстежать та проконсультують кожну жінку всього за 3 години.
Направлення не потрібне, слід просто обрати для себе зручний час.
Що входить до пакету «Обстеження за 3 години»:
Медзаклад знаходиться на вул. Майора Борищака, 20/3. Телефон для запису: 097-588-41-05 (з 8 до 16)
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер