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Кременчук, Здоров'я

У Кременчуцькому перинатальному центрі жінки можуть пройти безкоштовне повне обстеження

Сьогодні, 09:34 Переглядів: 361

 

Не мають значення місце проживання та реєстрації, не потрібне направлення

У Кременчуцькому перинатальному центрі стартувала програма «Обстеження та консультація за 3 години». Вона доступна для всіх жінок без винятку і обмежень, не має значення вік, місце проживання та реєстрації. Фахівці безкоштовно обстежать та проконсультують кожну жінку всього за 3 години.

Направлення не потрібне, слід просто обрати для себе зручний час.

Що входить до пакету «Обстеження за 3 години»:

  • огляд та консультація лікаря-гінеколога;
  • мазок на флору;
  • УЗД органів малого тазу;
  • кольпоскопія;
  • мамографія.
У вас немає часу на своє здоров’я? Ви не знаєте, де обстежитися? Ви не маєте коштів на обстеження в приватній клініці? Знайдіть всього 3 години і отримайте висновок про стан вашого здоров’я, - йдеться у повідомленні.

Медзаклад знаходиться на вул. Майора Борищака, 20/3. Телефон для запису: 097-588-41-05 (з 8 до 16)

Важливо! Щоб ми не затримували вас більше 3 годин, будь ласка, попередньо запишіться по телефону! - наголошують у перинатальному центрі.
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Автор: Катерина Турубара

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Теги: перинатальний центр жінки обстеження
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