Пальне на АЗС будуть відпускати транспорту, який забезпечує життєдіяльність – Кременчуцька РВА

Сьогодні, 11:39 Переглядів: 1 196

Такі обмеження Кременчуцької РВА вводяться тимчасово через нестачу пального - усім радять пересідати на громадський транспорт

Кременчуцька районна військова адміністрація готує рішення щодо першочергового забезпечення пальним автомобілів комунальних служб, автотранспортних підприємств, аграріїв та торгівельних підприємств для підвозу продуктів харчування.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Обмеження з продажем пального на АЗС вводяться у зв’язку з ракетними обстрілами КНПЗ та складною ситуацією з наявністю пального на АЗС у районі. У першу чергу ми зобов’язані забезпечити пальним автотранспорт, який забезпечує життєдіяльність міст та району в цілому та пасажирські перевезення. З покращенням ситуації ці обмеження будуть зняті, - пояснив очільник РВА.

Він попросив жителів району з розумінням поставитись до такого рішення, адже воно обумовлено вагомими причинами.

- Прохання до всіх з метою економії пального більше користуватися громадським транспортом. Він буде продовжувати працювати у звичайному режимі, - зазначив Олег Лєднік.

Він розповів, що вчора у Горішніх Плавнях через нестачу пального не змогли заправити автомобіль «Швидкої допомоги».