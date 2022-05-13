Пальне на АЗС будуть відпускати транспорту, який забезпечує життєдіяльність – Кременчуцька РВА

Такі обмеження Кременчуцької РВА вводяться тимчасово через нестачу пального - усім радять пересідати на громадський транспорт
Кременчуцька районна військова адміністрація готує рішення щодо першочергового забезпечення пальним автомобілів комунальних служб, автотранспортних підприємств, аграріїв та торгівельних підприємств для підвозу продуктів харчування.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Він попросив жителів району з розумінням поставитись до такого рішення, адже воно обумовлено вагомими причинами.
Він розповів, що вчора у Горішніх Плавнях через нестачу пального не змогли заправити автомобіль «Швидкої допомоги».
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер