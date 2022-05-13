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Кременчуцька РВА: рятувальники ДСНС мають необхідні сили та усі засоби для гасіння пожеж

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 530

 

Вчора у соцмережах кременчужани оголосили збір коштів на пожежні рукави для рятувальників ДСНС

На ранковому брифінгу начальнику Кременчуцької районної військової адміністрації Олегу Лєдніку журналісти задали питання щодо збору коштів на закупівлю рукавів для кременчуцьких рятувальників та чи можна їх закупити за рахунок бюджетних коштів.

- Хочу пояснити щодо компанії у соцмережах по збору коштів на пожежні рукави для ДСНС. Озвучена у соцмережах інформація не відповідає дійсності. У рятувальників є всі необхідні сили та засоби для гасіння пожеж. Я сьогодні уточнив це питання у керівника місцевого підрозділу ДСНС. Якщо б чогось не вистачало, то вони могли звернутись і ми б усе вирішили. До районної військової адміністрації з цього приводу ніхто не звертався, - заявив Олег Лєднік.

За його словами, пожежу на Кременчуцькому нафтопереробному заводі, яка виникла вчора після нанесення ракетних ударів, вже погасили силами місцевих розрахунків ДСНС.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна ДСНС Кременчуцький НПЗ рятувальники пожежі
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