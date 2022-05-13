У Кременчуці розглядається два варіанти встановлення автономного опалення

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Останнім часом питання щодо можливості встановлення автономного опалення у квартирах багатоповерхівок цікавить багатьох кременчужан. Особливо після руйнування ракетним ударом російських окупантів Кременчуцької ТЕЦ, яка забезпечувала опаленням на гарячим водопостачанням майже 180 тисяч мешканців міста. І хоч влада обіцяє відновити ТЕЦ до початку опалювального сезону, повної впевненості у цьому ні в кого немає. Наразі розглядаються два варіанти автономного опалення багатоповерхівок у Кременчуці.

Про них на брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Буде розпорядження РВА щодо створення комісії, до якої увійдуть представники житлово-комунального господарства, постачальників газу та інших бізнес-структур. Фахівці мають опрацювати це питання, прорахувати технічні можливості та визначити, який варіант автономного опалення можна використати в умовах Кременчука, - зазначив очільник РВА.

За його словами, наразі розглядаються два варіанти: індивідуальне опалення квартир та перехід на автономне опалення цілих будинків шляхом встановлення будинкових котельнь.

- Треба все прорахувати з огляду на обсяги газу, який для цього потрібен. При цьому залишити можливість постачання тепла від ТЕЦ. Цим має займатися мерія та комунальники. Відкладати розгляд цього питання далі не можна, - зауважив Олег Лєднік.



