У Кременчуці розглядається два варіанти встановлення автономного опалення

Останнім часом питання щодо можливості встановлення автономного опалення у квартирах багатоповерхівок цікавить багатьох кременчужан. Особливо після руйнування ракетним ударом російських окупантів Кременчуцької ТЕЦ, яка забезпечувала опаленням на гарячим водопостачанням майже 180 тисяч мешканців міста. І хоч влада обіцяє відновити ТЕЦ до початку опалювального сезону, повної впевненості у цьому ні в кого немає. Наразі розглядаються два варіанти автономного опалення багатоповерхівок у Кременчуці.
Про них на брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, наразі розглядаються два варіанти: індивідуальне опалення квартир та перехід на автономне опалення цілих будинків шляхом встановлення будинкових котельнь.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер