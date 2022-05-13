Втрати рф: знищено вже 200 літаків ворога та майже 27 тисяч окупантів

Сьогодні, 12:41 Переглядів: 117

Від початку повномасштабної війни Росії проти України наші військові ліквідували вже близько 26 900 російських окупантів, з них 250 – за минулу добу.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Також українські військові за минулу добу збили ще один ворожий літак, а від початку повномасштабної війни їхня кількість сягнула 200.

Бойові втрати росії у війні проти України:

танки ‒ 1 205 (+10);

бойові броньовані машини ‒ 2 900 (+27);

артилерійські системи – 542 (+8);

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 193 (+2);

засоби ППО – 88 (+1);

літаки – 200 (+1);

гелікоптери – 162 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 405 (+7);

крилаті ракети – 95 (+1);

кораблі/катери – 13;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 042 (+23);

спеціальна техніка – 41.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Курахівському напрямку.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що на Донецькому напрямку російські окупанти все ще намагаються взяти під контроль Рубіжне. Також ворог продовжує завдавати авіаударів по Маріуполю та заводу «Азовсталь». Продовжуються артобстріли на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.