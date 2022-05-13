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Кременчуцька РВА: усі військовозобов’язані переселенці мають стати на військовий облік

Сьогодні, 13:07 Переглядів: 84

 

Постановку ВПО на військовий облік будуть перевіряти

Наразі на облік в управліннях соцзахисту населення територіальних громад Кременчуцького району стали майже 40 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Але на військовий облік багато з військовозобов’язаних ВПО досі не стали.

Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Треба бути відповідальними перед суспільством. Третій місяць йде війна. Усі військовозобов’язані переселенці мають стати на військовий облік. Це питання ми будемо перевіряти, - зазначив очільник РВА.

Він додав, що усі чоловіки віком від 18 до 60 років мають перебувати на військовому обліку за місцем фактичного перебування та уточнив, як саме буде проводитись така перевірка.

- Розглядаються різні варіанти: при оформленні різних виплат чи отриманні допомоги, у тому числі і при перевірці на блок-постах – на довідці ВПО має бути відмітка військкомату, - пояснив Олег Лєднік.


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Автор: Віктор Крук

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Теги: ВПО переселенці військовий облік Кременчуцький район
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