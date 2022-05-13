Кременчуцька РВА: усі військовозобов’язані переселенці мають стати на військовий облік

Наразі на облік в управліннях соцзахисту населення територіальних громад Кременчуцького району стали майже 40 тисяч внутрішньо переміщених осіб.
Але на військовий облік багато з військовозобов’язаних ВПО досі не стали.
Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Він додав, що усі чоловіки віком від 18 до 60 років мають перебувати на військовому обліку за місцем фактичного перебування та уточнив, як саме буде проводитись така перевірка.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер