Про правопорушення та кримінальну ситуацію у Кременчуцькому районі за минулу добу

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 383

Резонансних злочинів у районі за вчорашній день не зафіксовано

Якби не ракетний удар по КНПЗ, то ситуацію у Кременчуцькому районі можна було б назвати спокійною. Адже за минулу добу резонансних злочинів у районі не зафіксовано.

Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Вбивств та інших тяжких злочинів у районі не було, - зазначив він.

Олег Лєднік повідомив, що вчора патрульна поліція 8 разів виїжджала на виклики громадян, пов’язані із неприйнятною поведінкою осіб у нетверезому стані. Також було затримано двох нетверезих водіїв по відношенню до яких поліцейські склали адмінпротоколи за статтею 130 КУАП. Нагадаємо, що окрім великих штрафів любителі п’яними їздити за кермом можуть залишитись і без своїх автівок, адже у період воєнного стану їхні автомобілі можуть вилучити на потреби ЗСУ.

Очільник РВА додав, що у ліквідації пожежі на нафтопереробному заводі приймали участь 6 пожежних розрахунків, а одна пожежа сталася у Горішніх Плавнях – загорівся дачний будинок.

- Вчора до району завезли вантажівку з гуманітарною допомогою для переселенців. Наразі працюють усі 13 пунктів її видачі у громадах району. І на всіх пунктах є продуктові набори, - зазначив Олег Лєднік.



