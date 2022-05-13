Окупанти випустили по українських містах і селах понад 2100 ракет, з них 30 – по Кременчуку

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 957

З самого початку повномасштабного вторгнення росії в Україну армія рф наносить ракетні удари по всій території країни

Під ворожий вогонь попадають житлові будинки, школи, лікарні, об’єкти інфраструктури та підприємства. Про це під час засідання Радбезу ООН щодо гуманітарної ситуації в Україні заявив постійний представник України при Організації Сергій Кислиця, передає Укрінформ.

Він зазначив, що кожен день вторгнення приносить нові трагедії та нові злочини росіян. Сергій Кислиця нагадав про авіаудар по школі у Білогорівці на Луганщині 7 травня, де загинули 60 мешканців, які переховувалися від бомбувань, та заявив, що сьогодні повністю зруйновано 126 навчальних закладів і ще 1509 пошкоджено.

За його словами, росія, порушуючи Конвенцію ООН про права дитини, продовжує викрадати українських дітей. За даними російських офіційних джерел, станом на 7 травня до Росії депортовано понад 1 млн українців, серед яких 200 тисяч дітей, з них 2 тисячі — сироти або позбавлені батьківського піклування.

Сергій Кислиця додав, що на сьогодні російські війська зруйнували або пошкодили в Україні близько 400 закладів охорони здоров’я.

Він також сказав, що Україна вітає створення слідчої комісії для розслідування звірств росії проти України, про що йдеться в резолюції, ухваленій у Женеві в четвер Радою ООН з прав людини.

Нагадаємо, що Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що Росія щодня випускає від 10 до 14 крилатих ракет по українських обʼєктах цивільної інфраструктури. Під час телефонної розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі він заявив, що «минулої доби по Кременчуцькому нафтопереробному заводу противник застосував 12 крилатих ракет, дві з яких вдалося збити з ПЗРК «Стінгер».

Варто зазначити, що ракетні удари по КНПЗ ворог наносив 2 та 24 квітня – внаслідок них інфраструктура підприємства була знищена. 12 травня був нанесений третій ракетний удар по КНПЗ - дві крилаті ракети ворога з 12 збили з ПЗРК Stinger.

Сьогодні на брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік зазначив, що за час війни ворог випустив по Кременчуку вже 30 ракет.

- Під час вчорашнього обстрілу житлові будинки не постраждали. За медичною допомогою ніхто з кременчужан не звертався. Пожежу на підприємстві погасили. Прошу всіх у разі знаходження уламків збитих ракет їх не чіпати, а повідомляти про них поліцію. Це потрібно, щоб зафіксуватти факт ракетного удару в якості доказів для майбутнього суду над рф, - зазначив Олег Лєднік.





