На Полтавщині поліцейські врятували життя чоловікові, який отримав вогнепальне поранення

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Обставини та причини події з’ясовуються у рамках досудового розслідування

До Лубенського райвідділу поліції увечері 10 травня надійшло повідомлення про звуки пострілів у дворі будинку одного з сіл Лубенської ОТГ.

На місце події негайно прибули працівники сектору реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група, які виявили 36-річного чоловіка з вогнепальним пораненням. Оцінивши ситуацію та ризики для життя пораненого, інспектор сектору реагування патрульної поліції Олександр Климко одразу приступив до надання йому першої домедичної допомоги та зумів зупинити кровотечу до приїзду медиків.

Пораненого госпіталізували до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. Наразі загрози його життю немає.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини на офіційному сайті.

- За попередньою інформацією слідства, чоловік отримав вогнепальне поранення на подвір’ї домогосподарства місцевого мешканця, 1963 року народження. Слідчими зброю вилучено та направлено на експертизу. Обставини та причини даної події з’ясовуються в рамках розпочатого досудового розслідування, - пояснює заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За даним фактом слідчим поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 124 (Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.