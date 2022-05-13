Президент: росія не відповідає на пропозиції України вивести війська із захоплених територій

Сьогодні, 15:07 Переглядів: 328

Україна ніколи не признає «автономію» для Донбасу, яку пропонує росія, захоплюючи території та вбиваючи людей – заявив Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для проєкту Porta a Porta італійського телеканалу Rai 1 наголосив, що росія не відповідає на пропозиції України вивести війська із захоплених після 24 лютого територій.

- Немає компромісів щодо нашої незалежності, але, тим не менш, у перемовинах ми готові говорити: вийдіть принаймні з тієї території, яку окупували, починаючи з 24 лютого. Так, ви будете на деяких наших тимчасово окупованих територіях стояти, на жаль, але це перший зрозумілий крок, щоб про щось говорити. Давайте це зробимо. Ми не чуємо відповіді на це запитання, – сказав Глава держави.

Перемовини між Україною та російською федерацією щодня ускладнюються через виявлення нових звірств російських військ на деокупованих українських територіях.

- Що стосується питання перемовин з російською федерацією, воно ускладнюється щоденно. Я так вважаю, тому що щодня деокуповуються невеличкі містечка, де живуть або жили, на жаль, мушу констатувати, що жили, бо багато людей покинули свої домівки, а також багато людей було вбито. Ми деокуповуємо містечка і бачимо сліди знущань, катувань, обстрілів, руйнувань, які залишили російські військові. Саме через це ускладнюються моменти щодо можливості перемовин, – наголосив Президент України.

Володимир Зеленський також зауважив, що українське суспільство було налаштоване на мирні переговори з росією упродовж восьми років війни на сході України, однак після повномасштабного російського вторгнення настрої українців змінилися.

- Зараз суспільство налаштоване непозитивно до цього, – додав він.

Президент України готовий говорити з главою російської федерації путіним, але без жодних посередників.

- Я як Президент готовий говорити з путіним, але тільки з ним, без його будь-яких посередників. І на умовах діалогу, а не на умовах ультиматумів, – зазначив Володимир Зеленський.

Відповідаючи на запитання, якої перемоги хоче Україна, він зауважив, що Україна прагне звичайних речей – поваги до суверенітету, територіальної цілісності, незалежності, традицій, мови та народу.

- Я зараз сказав банальні речі, але саме ці нормальні, звичайні, банальні речі порушила російська федерація. Їх потрібно відновити. Що таке відновити? Вивести війська з нашої землі, деокупувати наші домівки, наші села. Я вже не кажу, що треба повернути все награбоване зі звичайних домівок, бо для нас це не цінності. Для нас цінності – це живі люди. Тож хай би що награбували, нехай ідуть. Все одно вони будуть за все відповідати, – додав Президент України.

У контексті відповідальності російської федерації він висловив переконання, що репарації, суди, вироки обов’язково згодом будуть. Водночас Президент України зазначив, що це не допоможе повернути загиблих українців.

- Цьому немає ціни. І пробачення цьому немає, – наголосив Володимир Зеленський.