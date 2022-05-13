СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Що відомо про евакуацію з «Азовсталі»: українські військові просять застосувати extraction

Сьогодні, 15:36 Переглядів: 408

 

Головне про ситуацію навколо переговорів по евакуації захисників «Азовсталі»

Підготовка до евакуації військових із «Азовсталі» триває. Окупанти не хочуть йти на компроміс і відмовляються від процедури екстракції захисників Маріуполя. При цьому українська влада пропонує рф провести операцію з обміну полоненими та евакуювати із заводу насамперед поранених бійців. Про все, що наразі відомо про евакуацію з «Азовсталі» написала РБК-Україна.

Переговори про евакуацію

Україна за сприяння міжнародних організацій продовжує роботу з організації евакуації бійців із «Азовсталі».

11 травня російській стороні було запропоновано обміняти поранених українських військових на полонених військових рф. У четвер розпочався новий раунд переговорів за участю ООН та Червоного Хреста.

Як повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, планується провести спецоперацію у кілька етапів. На першому з них із заводу мають евакуювати тяжко поранених українських військових.

За результатами переговорів передбачається підписання документа із дорожньою картою евакуації. Посередником виступає Туреччина.

За словами президента Володимира Зеленського, над визволенням захисників Маріуполя крім Туреччини також працюють Ізраїль і Швейцарія.

Водночас бійці з «Азовсталі» закликають реалізувати процедуру extraction для їх евакуації.

Скільки військових можуть урятувати

Наразі Україна домовляється з рф про евакуацію 38 поранених бійців, які перебувають у лежачому стані.

За словами Ірини Верещук, переговори «дуже складні».

- Працюємо покроково. Обмінюємо 38 поранених, потім рухатимемося далі. Наразі немає переговорів про обмін 500 або 600 осіб, про що повідомляють деякі ЗМІ, - зазначила міністр.

Раніше військові з Маріуполя повідомили, що на території комбінату перебуває 600 бійців з пораненнями, але їхня кількість зростає через безперервний штурм.

Окупанти відмовилися від процедури extraction

росія не погодилася на екстракцію військових з «Азовсталі» і зажадала тільки їхньої капітуляції.

Зокрема, Туреччина на переговорах із Росією пропонувала евакуювати захисників Маріуполя на територію своєї країни, проте москва не погодилася з ініціативою Анкари. Міністр оборони рф шойгу заявив, що окупанти готові випустити цивільних, а військові мають здатися.

Прес-секретар кремля Дмитро Пєсков спростував можливість виведення поранених військових із «Азовсталі», посилаючись на слова президента рф путіна. За його заявою, йшлося про те, що цивільні можуть залишити територію заводу у напрямку на їхній вибір, а військові можуть вийти лише склавши зброю.

Що означає процедура extraction

Екстракшн - спеціальна тактична операція швидкого переміщення військових або цивільних з місця ведення бойових дій у безпечне місце із залученням третьої нейтральної сторони та міжнародної підтримки.

Подібну процедуру під назвою «Динамо» провели сили Союзників під час облоги Дюнкерка у роки Другої світової війни.

У червні 1940 року в ході битви за Францію рятувальні кораблі евакуювали морем англійських, французьких та бельгійських військових, які перебували в повному оточенні військ нацистської Німеччини.

На «Азовсталі» не залишилося цивільних

Мирні жителі, які ховалися на «Азовсталі» від обстрілів, змогли залишити територію заводу.

Заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар 12 травня заявив, що всі цивільні особи, які перебували з бійцями і про яких вони дбали, покинули завод.

Проте за словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, на заводі ще залишилось понад 100 цивільних.

При цьому обороняти територію металургійного комбінату в Маріуполі продовжують понад тисячу солдатів та офіцерів ЗСУ, Національної гвардії, Національної поліції, СБУ, Прикордонної служби та тероборони.

Кого вдалося евакуювати

Порятунок цивільних із «Азовсталі» був організований в кілька етапів. Дітей, жінок та літніх людей евакуювали до 8 травня.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за час проведення евакуації було виведено із заводу понад 300 людей.

До їх порятунку було залучено ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста. Цивільних вивозили автобусами до Запоріжжя. Загальна кількість евакуйованих з Маріуполя під час операції перевищила 600 людей.

- Окупанти бомблять захисників майже в режимі прямої трансляції. А світ продовжує спостерігати, обмежуючись здебільше співчуттям…. Лють. Просто Лють, — заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.


1
Автор: Віктор Крук

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: Азовсталь Азов Маріуполь евакуація переговори
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 18 від 5 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх