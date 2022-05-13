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Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Міністр оборони: Війна проти росії входить в затяжну фазу, але перелом на нашу користь буде

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 192

 

Україну очікують надзвичайно складні тижні, а скільки їх буде не знає ніхто

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна проти росії входить в затяжну фазу, але поступово відбувається перелом у бік України.

Про це він написав у Fаcebook.

Резніков нагадав, що росіяни до 9 травня так і не змогли досягти жодних цілей, водночас Захід теж лише нещодавно погодився постачати Україні важке озброєння. Зараз його присутність на фронті точкова, а для кардинального перелому потрібні тижні підготовки і поставок.

- На нас очікують надзвичайно складні тижні. Скільки їх буде – точно не скаже ніхто.
У цей період ми будемо тримати оборону переважно власними силами проти оскаженілого від люті агресора.
Понад 1,5 тисячі українських воїнів вже навчаються чи у найближчі дні розпочнуть опановувати техніку наших партнерів, щоб потім повернутися у якості інструкторів. Хтось, як артилеристи, одразу піде в бій.
Поки важке іноземне озброєння урівноважить сили і забезпечить злам на користь України, мине час. Зараз його присутність точкова, це треба розуміти...
Час іде невимовно довго. Адже усі пам’ятають, що наші хлопці та дівчата на передовій уздовж Сіверського Дінця, на «Азовсталі», в полоні у окупантів кладуть свої життя за Україну. Що наші громадяни на тимчасово захоплених ворогом територіях у небезпеці. Людей викрадають, катують, вбивають. Тому ми робимо усе можливе і неможливе, щоб наблизити звільнення нашої землі.
Зростання тиску санкцій на росію та збільшення іноземної допомоги Україні у перспективі кількох місяців мають створити умови, за яких кремль остаточно втратить шанси досягти бодай якогось успіху. Тоді повинно з’явитися нове вікно можливостей для України.
У цей надскладний період нам потрібна єдність, згуртованість, воля і терпіння.
Україна переможе! Слава Україні!, - наголосив Міністр оборони

 

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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна російські окупанти допомога ЗСУ Міністерство оборони
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