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Кременчук, Надзвичайні новини

Кременчуцька міська рада передала майно 3 військовим частинам та внесла зміни до 4 програм

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 0

 

Зміни внесені зокрема і до Програми оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання Кременчука на 2022-2024 роки

У п’ятницю, 13 травня, відбулося сьоме позачергове пленарне засідання ХVI сесії Кременчуцької міської ради. На ній депутати затвердили 15 рішень виконавчого комітету, що стосуються бюджетних та фінансових питань.

Про це повідомляє пресслужба міської ради на офіційному сайті.

На сесії почесним знаком «За заслуги перед містом» нагородили керівників міст-побратимів з Польщі та Болгарії: мера міста Бидгоща  (Польща) пана Рафала Брускі та мера міста Свищов (Болгарія) пана Генчо Божинова Генчева.

Депутати також проголосували за три рішення щодо безоплатної передачі комунального майна у державну власність військовим частинам А7311, А1546 та 3059.

На сесії у новій редакції прийнято 3 програми:

  • Програму розвитку та удосконалення цивільного захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади на 2019-2023 роки, 
  • Програму розвитку територіальної оборони Кременчуцької міської територіальної громади в новій редакції,
  • Міську програму забезпечення службовим житлом  військовослужбовців та працівників силових структур, підрозділи яких розташовані на території міста Кременчука на 2021-2025 роки.

Також внесені зміни до Програми оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання м. Кременчука на 2022-2024 роки і статуту КП «Теплоенерго».

На сесії міської ради депутати проголосували за низку земельних питань та прийняли рішення «Про визначення імплементуючого партнера та головного розпорядника коштів для отримання благодійної допомоги від ЮНІСЕФ».

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Автор: Віктор Крук

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Теги: Кременчуцька міська рада сесія програми депутати
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