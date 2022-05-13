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Прем’єр-міністр закликає українців оплачувати комуналку та обіцяє не підвищувати тарифи

Сьогодні, 17:09 Переглядів: 336

 

Списувати заборгованість за комунальні послуги будуть лише ту, що виникла після 24 лютого, і лише тим, хто втратив житло, або воно стало непридатним для проживання

Від початку війни мільйони українців перестали сплачувати за комунальні послуги. Людям, які втратили роботу, просто немає чим платити. Уряд віднісся до цього з розумінням - ніяких штрафів чи відключень послуг немає. Щоправда й борг нікуди не дінеться. Його спишуть лише тим, хто втратив житло, або ж воно стало непридатним для проживання. І списувати борги будуть лише ті, що виникли після 24 лютого.

Всіх інших українців закликають хоча б частково оплачувати комуналку та обіцяють не піднімати тарифи на комунальні послуги. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, на днях зробив саме таку заяву та додав, що тарифи не змінюватимуться ще протягом кількох місяців після воєнного стану.

У Кабміні хочуть ввести мораторій на підвищення тарифів. Мовляв люди не мають чим оплачувати навіть теперішні ціни, не говорячи вже про завищені. Мораторій має діяти протягом усього воєнного стану і ще шість місяців після. За цей час, на думку уряду, українці матимуть змогу трішки відновити своє матеріальне становище. Наразі у Верховну Раду вже подають відповідний законопроєкт. Тож, якщо його затвердять, ціна на газ, воду та електроенергію будуть наступними:

Електроенергія: до 250 кВт * год – 1,44 грн за 1 кВт * год. Понад 250 кВт*год – 1,68 грн за 1 кВт*год.

Вода: Тарифи встановлюються Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг, тож поки дана установа не повідомляє про якісь зміни, тарифи ймовірно будуть старими.

Газ: Тут міністр енергетики та прем’єр-міністр Шмигаль впевнені, що ціна газу не зміниться за жодних умов, незважаючи на завершення опалювального сезону. Люди й надалі платитимуть по 7,99 за 1 м³.

- Також, й надалі діє допомога всім, хто прихистив переселенців. Такі люди можуть отримати по 450 грн компенсації за комунальні послуги, з розрахунку на кожну особу, - заявив Денис Шмигаль.


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Автор: Віктор Крук

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Теги: комуслуги уряд воєнний стан заборгованість
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