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Характеристики та переваги ПЗРК Stinger, якими вчора збили 2 ракети над Кременчуком

Сьогодні, 17:44 Переглядів: 924

 

Stinger знаходиться  на озброєнні американської армії ще з часів холодної війни, пройшов кілька модернізацій та встиг стати легендою

Вчора російські окупанти завдали удару по Кременчуцькому нафтопереробному заводу 12 крилатими ракетами, дві з яких військові збили з ПЗРК Stinger. Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний в ході розмови з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Що представляють із себе ПЗРК Stinger?

Ці комплекси можуть знищувати різні повітряні та наземні цілі, зокрема й крилаті ракети, у чому кременчужани переконались учора.

Stinger (що перекладається як «жало») — американський переносний зенітно-ракетний комплекс класу «земля-повітря» з інфрачервоною головкою самонаведення. Він призначений для ураження повітряних цілей - від літаків до БПЛА та крилатих ракет, - а також для обстрілу надводних і наземних цілей.

«Стінгери» оснащені цифровою системою обробки сигналу. Вони прості у прицілюванні та мають високу боєздатність. 

Характеристики ПЗРК «Стінгер»

Довжина ракети - 1,52 м

Діаметр ракети - 0,07 м

Стартова вага - 10,1 кг

Дальність стрілянини - від 200 до 4750 м

Максимальна висота цілі - 3800 м

Максимальна швидкість ракети - 750 м/с

Вага бойової частини - 3 кг

Переносити споряджений ПЗРК одній людині досить просто, він важить лише 15,7 кг при масі самої ракети 10,1 кг.

Простота у застосуванні «Стінгера»

Для пострілу потрібно приєднати пусковий механізм до контейнера з ракетою та натиснути на спусковий гачок. Далі стрілець шукає ціль у небі, коли головка самонаведення захопить ціль, відбувається вібрація, - тоді можна натискати знову на гачок - ракета летить до цілі. Контейнер після цього можна викидати, він одноразовий.

Коли й від кого Україна отримала «Стінгери»

Ще до початку широкомасштабного вторгнення російської армії в Україну 12-13 лютого 2022 року ЗСУ отримали перші ПЗРК Stinger та іншу військову амуніцію від Литви. Ця передача була погоджена з США, яка раніше надала цю зброю Литві. 15 лютого до України прибули інструктори Повітряних сил Литви для навчання українських військових застосовувати передані комплекси.

Пізніше ПЗРК Stinger передавали ЗСУ й інші європейські країни та самі США. Їх кількість, час та спосіб передачі наразі не розголошується. Але наші військові отримали їх достатньо, про що свідчать втрати ворога у літаках (200) гелікоптерах (162) та крилатих ракетах (95), про які щодня Генштаб ЗСУ інформує українців. Звісно, що далеко не всі вони були збиті «Стінгерами», адже на нашому озброєні є й інші, у тому числі більш далекобійні зенітно-ракетні комплекси (С-200, С-300, «Бук» тощо). Втім, серед переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger залишається одним із кращих.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: російські окупанти ракетний удар Кременчук Кременчуцький НПЗ
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