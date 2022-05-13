На окупованих територіях рашисти залякують людей та обіцяють гроші за брехливі свідчення

Сьогодні, 18:12 Переглядів: 177

За свідчення проти України російські окупанти обіцяють «компенсації» місцевим жителям за зруйноване ними житло. Крім того рашисти продовжують шантаж та залякування на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Фейсбуці.

- В селі Безіменне Донецької області під час фільтраційних заходів рашисти пропонують людям грошову компенсацію за зруйноване житло в обмін на згоду «свідчити» проти українських захисників в Маріуполі. В Бердянську окупанти включають звуковий сигнал тривоги. Одночасно наказують всім зачиняти вікна, двері та не залишати домівки. Так росіяни переконують місцеве населення, що Збройні сили України збираються застосувати в місті хімічну зброю, - йдеться у повідомленні української розвідки.

За інформацією ГУР Міноборони в окупований Херсон прибула група вербувальників, до якої входять співробітники ФСБ, офіцери «міністерства держбезпеки ДНР» та представники ПВК «Ліга» (колишня «Вагнер») з завданням знайти людей, які погодяться працювати у «спецслужбах ДНР».

- Паралельно проводяться показові фільтраційні заходи щодо патріотично налаштованих місцевих. За час перебування вказаної групи було закатовано та вбито до 50 осіб цивільного населення. Близько 120 мешканців Херсона було викрадено. Наразі їхнє місцеперебування не відомо, - зазначається у повідомленні.

12 травня ця група прибула до місцевого СІЗО де проводила так звану «мобілізацію» серед ув’язнених. З приміщення було чутно стрілянину з автоматичної зброї – зазначають у ГУР.

- Незважаючи на смертельну небезпеку з боку рашистів, українці продовжують спротив на тимчасово окупованих територіях, - йдеться у повідомленні.