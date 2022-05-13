СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

На окупованих територіях рашисти залякують людей та обіцяють гроші за брехливі свідчення

Сьогодні, 18:12 Переглядів: 177

  

Незважаючи на смертельну небезпеку українці продовжують спротив рашистам на окупованих територіях

За свідчення проти України російські окупанти обіцяють «компенсації» місцевим жителям за зруйноване ними житло. Крім того рашисти продовжують шантаж та залякування на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Фейсбуці.

- В селі Безіменне Донецької області під час фільтраційних заходів рашисти пропонують людям грошову компенсацію за зруйноване житло в обмін на згоду «свідчити» проти українських захисників в Маріуполі.

В Бердянську окупанти включають звуковий сигнал тривоги. Одночасно наказують всім зачиняти вікна, двері та не залишати домівки. Так росіяни переконують місцеве населення, що Збройні сили України збираються застосувати в місті хімічну зброю, - йдеться у повідомленні української розвідки.

За інформацією ГУР Міноборони в окупований Херсон прибула група вербувальників, до якої входять співробітники ФСБ, офіцери «міністерства держбезпеки ДНР» та представники ПВК «Ліга» (колишня «Вагнер») з завданням знайти людей, які погодяться працювати у «спецслужбах ДНР».

- Паралельно проводяться показові фільтраційні заходи щодо патріотично налаштованих місцевих. За час перебування вказаної групи було закатовано та вбито до 50 осіб цивільного населення. Близько 120 мешканців Херсона було викрадено. Наразі їхнє місцеперебування не відомо, - зазначається у повідомленні.

12 травня ця група прибула до місцевого СІЗО де проводила так звану «мобілізацію» серед ув’язнених. З приміщення було чутно стрілянину з автоматичної зброї – зазначають у ГУР.

- Незважаючи на смертельну небезпеку з боку рашистів, українці продовжують спротив на тимчасово окупованих територіях, - йдеться у повідомленні.

 

0
Автор: Віктор Крук

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: Міноборони розвідка російські окупанти Херсон Маріуполь
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 18 від 5 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх