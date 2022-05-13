Одна з ракет, які вчора вдарили по Кременчуку, влучила у Кременчуцьку ТЕЦ

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін в інтерв'ю розповів про хід посівної, виконання бюджету, дефіцит палива, економічну ситуацію в області, забезпечення переселенців, а також про те, яку роль виконує Полтавщина в системі організації тилу
Одна з ракет, які вчора, 12 травня, вдарили по Кременчуку, влучила у Кременчуцьку ТЕЦ. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін в інтерв'ю в Media Center Ukraine. Полтавщина зазнала чи не наймасованіших ударів за весь час війни.
На запитання свого співрозмовника, чи могли рашисти цілити у якісь інші об'єкти, начальник Полтавської ОВА відповів, що це були високоточні ракети. І вони цілили саме туди, куди потрапили. Логіки у цьому немає – адже НПЗ і так був сильно зруйнований і не працював.
Також Дмитро Лунін поінформував про хід посівної, виконання бюджету, дефіцит палива, економічну ситуацію в області, забезпечення переселенців, а також про те, яку роль виконує Полтавщина в системі організації тилу.
З Донбасу масової евакуації людей в нашу область вже немає, а харків'яни поки залишаються на Полтавщині, ще не повертаються додому. Кожного дня в лікарні області привозять поранених військових з Харківщини та півдня України.
Хоч на території Полтавської області бойових дій майже не було, російські окупанти заходили з півночі. І там українські військові зруйнували мости, щоб ворог не пройшов далі. Це дало змогу ЗСУ атакувати орків на межі з Сумщиною. Згадав він і про «гадяцьке сафарі»: тероборонівці, військові та правоохоронці забирали російську техніку та виганяли загарбників.
Наразі є проблеми у важкій промисловості, бо збут порушився. Також багато сільгосппродукції, яку планували відправляти за кордон, залишається у аграріїв, зате області не загрожує голод.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер