Одна з ракет, які вчора вдарили по Кременчуку, влучила у Кременчуцьку ТЕЦ

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Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін в інтерв'ю розповів про хід посівної, виконання бюджету, дефіцит палива, економічну ситуацію в області, забезпечення переселенців, а також про те, яку роль виконує Полтавщина в системі організації тилу

Одна з ракет, які вчора, 12 травня, вдарили по Кременчуку, влучила у Кременчуцьку ТЕЦ. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін в інтерв'ю в Media Center Ukraine. Полтавщина зазнала чи не наймасованіших ударів за весь час війни.

- російські окупанти, напевно, хочуть, щоб 180 тисяч кременчужан, які запитані від цієї ТЕЦ, були без тепла взимку, - сказав Лунін і додав, що на ТЕЦ якраз тільки-но почалися відновлювальні роботи.

На запитання свого співрозмовника, чи могли рашисти цілити у якісь інші об'єкти, начальник Полтавської ОВА відповів, що це були високоточні ракети. І вони цілили саме туди, куди потрапили. Логіки у цьому немає – адже НПЗ і так був сильно зруйнований і не працював.

Також Дмитро Лунін поінформував про хід посівної, виконання бюджету, дефіцит палива, економічну ситуацію в області, забезпечення переселенців, а також про те, яку роль виконує Полтавщина в системі організації тилу.

З Донбасу масової евакуації людей в нашу область вже немає, а харків'яни поки залишаються на Полтавщині, ще не повертаються додому. Кожного дня в лікарні області привозять поранених військових з Харківщини та півдня України.

Хоч на території Полтавської області бойових дій майже не було, російські окупанти заходили з півночі. І там українські військові зруйнували мости, щоб ворог не пройшов далі. Це дало змогу ЗСУ атакувати орків на межі з Сумщиною. Згадав він і про «гадяцьке сафарі»: тероборонівці, військові та правоохоронці забирали російську техніку та виганяли загарбників.

- Те, що зруйновано, ми ще не почали відновлювати, – розповів пан Лунін про мости. – Тому що відновлення мостів – це така кропітка і дуже важка робота. Зараз оцінили всі збитки, найголовніше завдання – щоб кременчужани були з теплом. Ми почали займатися цим питанням, бо це головний акцент. І зараз після цих ударів ми не впевнені, що ситуація не буде повторюватися.

Наразі є проблеми у важкій промисловості, бо збут порушився. Також багато сільгосппродукції, яку планували відправляти за кордон, залишається у аграріїв, зате області не загрожує голод.