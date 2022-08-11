На Полтавщині п'яний 16-річний скутерист в'їхав у припарковане на стоянці авто

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10 серпня близько 13.00 у Лохвиці 16-річний водій скутера в'їхав у припаркований на стоянці легковик Renault Laguna. За інформацією Миргородського райвідділу поліції, аварія сталася на вулиці Тараса Шевченка.

Щоб з’ясувати стан здоров’я хлопця, його доставили до місцевої лікарні. Під час огляду лікарями травм, які б загрожували його життю та здоров’ю, не виявили. Проте встановили, що юнак був п'яним. Прилад показав 1,94 проміле алкоголю в крові.

За даним фактом стосовно неповнолітнього правопорушника поліцейські склали два адміністративні протоколи: за керування транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та за порушення правил дорожнього руху, що причинило пошкодження транспортного засобу та іншого майна (стаття 124 КУпАП). Обставини та причини події з’ясовують ювенальні поліцейські.