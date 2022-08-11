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Понад 300 кібератак на українські ресурси попередила кіберполіція

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 161

 

З початку року кіберполіція припинила діяльність 8 хакерів, які здійснювали несанкціоноване втручання до державних та приватних інформаційних систем

Із початку повномасштабного військового вторгнення рф кіберполіція попередила понад 300 кібератак на українські ресурси. Про це, 10 серпня, під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомили перший заступник Голови Національної поліції України Михайло Кузнєцов і начальник Департаменту кіберполіції Юрій Виходець. Повідомляє пресслужба кіберполіції

За словами Михайла Кузнєцова, основні завдання кіберполіції залишилися актуальними, але після введення воєнного стану деякі напрямки роботи активізувалися, а також з’явилися нові виклики:

- Важливими аспектами роботи кіберполіції наразі є протидія проросійським хакерським угрупованням, виявлення та реагування на антиукраїнську пропаганду в Інтернеті, ідентифікація колаборантів, розробка систем та механізмів для швидкого та повного збору інформації з відкритих джерел про військових чи інших найманців з незаконних збройних формувань росії.

Детальніше про результати роботи розповів начальник кіберполіції. Зокрема він зауважив, що більше 300 ворожих атак попереджено ще на етапі їхньої підготовки. Також у співпраці з іншими правоохоронними органами України було відбито 83 кібератаки.

Серед основних досягнень роботи підрозділу в умовах воєнного стану – ідентифікація більше 12700 військовослужбовців рф та перевірка їх причетності до вчинення воєнних злочинів на території України, а також встановлення понад 850 осіб пропагандистів «руского міра».

- У рамках міжнародної кооперації з іноземними правоохоронцями та біржами криптовалют ми провели комплекс заходів задля виявлення та припинення руху криптоактивів, які використовуються для підтримки пропагандистської діяльності, фінансування пов’язаних із російською федерацією суб’єктів, які включені до санкційних списків. Результатом такої співпраці є блокування близько 120 криптогаманців, – зазначив Юрій Виходець.

Він також повідомив, що від початку воєнного стану кіберполіцейські встановили особи 50 колаборантів, 44 з яких – уже повідомлено про підозру. З початку року кіберполіція також припинила діяльність 8 хакерів, які здійснювали несанкціоноване втручання до державних та приватних інформаційних систем, розповсюджували шкідливе програмне забезпечення та інформацію з обмеженим доступом.

 

Важливим напрямком роботи підрозділу залишається боротьба зі створенням і розповсюдженням дитячої порнографії. У цьому році кіберполіція викрила 18 педофілів, які створювали та розповсюджували протиправний контент за участю дітей. Від дій вказаних зловмисників постраждало 35 дітей віком від 2-х до 14-ти років. За результатами проведених слідчих дій вилучено 20 Тб протиправного контенту. Крім цього, викрито 40 осіб, які збували, завантажували та отримували доступ до дитячої порнографії.

Також спікер повідомив про результати протидії шахрайствам, вчиненим з використанням інформаційних технологій: 171 особі повідомлено підозри. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, становить понад 46,5 млн грн.

 

Перший заступник Голови Національної поліції України Михайло Кузнєцов розповів про важливість співпраці правоохоронців та громадян. Зокрема він зазначив, що завдяки розробленому кіберполіцією проєкту «Мрія» вдається успішно протидіяти інтернет-пропаганді ворога.

«З перших днів війни працює проект «Мрія» у Telegram. Найбільша сила цієї спільноти — це підписники, завдяки яким вдається успішно блокувати та протидіяти російській агресії в Інтернеті. Наразі проєкт об’єднав майже 250 тисяч користувачів, які заблокували понад 4700 ворожих ресурсів із загальною аудиторією близько 35 мільйонів підписників», – заважив Михайло Кузнєцов.

Наприкінці брифінгу поліцейські підбили результати конкурсу та визначили користувачів «Мрії», котрі найактивніше блокували фейки та пропаганду в Інтернеті.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна кіберполіція кібербезпека
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