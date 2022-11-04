Поліція Полтавщини розслідує факт незаконного переправлення чоловіків через державний кордон

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Полтавського підприємця та працівницю туристичного агентства обласного центру підозрюють у внесенні до електронної бази даних хибної інформації щодо наявності у двох чоловіків права на виїзд за кордон в умовах обмежень воєнного стану. Фігурантам вручили підозру у підробці офіційних документів, а також у порушенні законодавства у сфері забезпечення призову та мобілізації.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Протиправну схему викрили працівники Слідчого управління поліції області спільно з регіональним управлінням СБУ, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

— У процесі досудового розслідування встановлено, що 31-річна полтавка спільно з підприємцем, який має ліцензію на здійснення міжнародних перевезень, сприяли виїзду за межі країни двох чоловіків, 44 та 48 років, під виглядом водіїв автобуса. Причому транспортний засіб з України не виїжджав, а псевдоводії залишили країну на власному автомобілі. Сфальшовані відомості були внесені до заяви про перетин кордону під час оформлення офіційних документів на електронній платформі відповідної інформаційної системи. Фігурантам вже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, — повідомив начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов

Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, здійснюється розслідування за ч. 2 ст. 332 (Організація незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 358 (Складання приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які надають певні права, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

— На даний час тривають оперативні та слідчі заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до реалізації протизаконного сценарію, а також інших фактів нелегального переправлення через державний кордон українців, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, — йдеться у повідомленні.