Поліція Полтавщини розслідує факт незаконного переправлення чоловіків через державний кордон

За організацію схеми незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України проти двох осіб відкрите кримінальне провадження
Полтавського підприємця та працівницю туристичного агентства обласного центру підозрюють у внесенні до електронної бази даних хибної інформації щодо наявності у двох чоловіків права на виїзд за кордон в умовах обмежень воєнного стану. Фігурантам вручили підозру у підробці офіційних документів, а також у порушенні законодавства у сфері забезпечення призову та мобілізації.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
Протиправну схему викрили працівники Слідчого управління поліції області спільно з регіональним управлінням СБУ, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.
Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, здійснюється розслідування за ч. 2 ст. 332 (Організація незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 358 (Складання приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які надають певні права, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер